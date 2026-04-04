BİST 100 endeksi bu hafta %1,88 primle 12.936’dan kapanış yaparken, 2 haftalık düşüş serisi son buldu. Beklentilerden düşük gelen mart enflasyonu pozitif karşılandı ve “faiz artışı” olasılığı azadı. Analistler, endeksin 12.400-12.600 bandı üzerinde “bekle-gör” konumuna geçtiğini belirterek, yukarıda 13.400’ün izleneceğini ifade ediyor. Piyasalarda yaşanan son gelişmeler ve haftanın en çok yükselen-düşen hisseleri, haberimizde...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda hareketli bir hafta geride kalırken, Borsa İstanbul endeksinde iki haftalık düşüş serisi son buldu. BİST 100, bu hafta en düşük 12.622 ve en yüksek 13.078 seviyesini test ettikten sonra, cuma günü 12.936 seviyesinden kapanış yaptı. Haftalık bazda borsadaki yükseliş %1,88 olarak gerçekleşti.

Analistler, endeksin 12.400-12.600 bandının üzerinde “bekle-gör” konumuna geçtiğini belirterek, yukarıda ise 13.400 seviyesinin önemli bir direnç olarak öne çıktığını ifade ediyor.

ENFLASYON VE FAİZ

İç piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıkan mart enflasyon verisi, aylık bazda %1,94’lük artışa işaret etti. Bu rakam, %2,40 olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Bu veri ile birlikte muhtemel bir faiz artışı olasılığının azaldığı ve 22 Nisan’daki toplantıda TCMB’nin “pas” geçebileceği öngörüleri destek bulmaya başladı.

İMALATTA ORTA DOĞU RİSKİ

Öte yandan İSO Türkiye İmalat PMI verisi ise martta 47,9'a geriledi. Bu rakam son 5 ayın en düşük seviyesine işaret ederken, yapılan açıklamada, Türk imalat sektöründe mart ayında yaşanan ivme kaybında Orta Doğu'daki çatışmaların etkili olduğu belirtildi.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel tarafta ise Orta Doğu’daki riskler takip ediliyor. Savaşın ne zaman sona ereceğine dair belirsizlikler devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı 109,20 dolardan haftayı tamamladı ve yüksek seviyelerdeki konumunu korudu.

ABD’de cuma günü açıklanan mart ayı tarım dışı istihdam verisi ise 178 bin kişilik artış gösterdi. Piyasalarda 65 bin kişilik yükseliş tahmin ediliyordu. Beklentileri oldukça aşan istihdam verisinin, FED için de kısa vadeli riskler arasından uzaklaştığı ifade ediliyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Borsada BİST 100 endeksi kapsamında bu hafta en çok yükselen hisseler şöyle:

Hisse Kodu Fiyat Yükseliş KTLEV 80,00 TL (%16,36) GENIL 10,96 TL (%13,46) TUREX 7,92 TL (%10,77) ODAS 6,27 TL (%10,39) MIATK 41,50 TL (%10,37) KLRHO 117,80 TL (%10,09) TAVHL 320,50 TL (%9,48) AKSEN 78,15 TL (%9,15) KRDMD 31,90 TL (%8,50) SOKM 52,05 TL (%8,03)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında bu hafta en çok düşen hisseler ise şunlar oldu:

Şirket Kodu Fiyat (TL) Düşüş (%) EFOR 7,34 -20,39 PSGYO 2,42 -12,32 KONTR 7,77 -10,07 DOHOL 19,46 -8,12 TOASO 264,25 -5,54 RALYH 201,50 -5,40 BTCIM 6,06 -5,31 FROTO 99,60 -4,05 ECILC 105,80 -2,94 MPARK 408,00 -2,86

