Türkiye’de bu yılın ilk çeyreğinde en çok satan 10 otomobil modelinin 8’ini “yerli üretim” yapan markalar temsil etti. Renault Clio, 3 ayda 14 bin 941 adet satışla zirvede yer alırken; sektör temsilcileri düşük ÖTV, yaygın servis ağı ve ucuz yedek parça gibi avantajların yanı sıra filo ve şirket alımlarının da etkisiyle “yerli üretim” modellerde satışların daha yüksek olduğunu belirtiyor. İşte Türkiye’de bu yılın ilk çeyreğinde en çok satılan 10 model…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de bu yılın ilk 3 ayında otomobil satışları 210 bin 688 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde satışlarda %-5,86 gerileme yaşandı.

Özellikle Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler tüketiciyi “bekle-gör” konumuna geçirirken; akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, sıfır otomobil fiyatlarında artış ve yüksek finansman maliyeti de piyasayı etkileyen faktörler arasında öne çıktı.

3 AYDA EN ÇOK SATANLAR

Pazardaki gelişmelere bakıldığında, 3 ayda en çok satan ilk 10 model şöyle sıralandı:

Sıra Model Adet 1 Renault Clio 14.941 2 Toyota Corolla 9.618 3 Toyota C-HR 8.991 4 Renault Megane Sedan 7.912 5 Hyundai i20 6.108 6 Fiat Egea Sedan 5.894 7 Peugeot 2008 5.767 8 Renault Duster 5.708 9 Togg T10X 4.960 10 Volkswagen Taigo 4.942

TERCİHLER ‘YERLİ’DEN YANA

En çok satan ilk 10 modele bakıldığında; Peugeot 2008 ve Volkswagen Taigo haricindeki bütün modellerin Türkiye’de üretilen araçlar olması dikkat çekti.

Renault Clio bu dönemde satışlarda 10 bin barajını aşarak zirvede yer aldı. Toyota’nın Corolla ve C-HR modelleri ise yerli üretim olmalarının yanı sıra daha ekonomik “hibrit” motor seçenekleriyle de otomobil severlerin ilk tercihleri arasında yer aldı.

ÖTV VE YEDEK PARÇA AVANTAJI

Öte yandan Türkiye’de üretilen araçlarda ithalat vergisinin olmaması ve daha düşük ÖTV ile satışa sunulması da fiyat avantajını öne çıkararak tüketicinin tercihlerini yönlendirdi.

Sektör temsilcileri, yerli üretim araçların kiralama filoları ve kurumsal firmalar tarafından da tercih edildiğini belirterek “Burada da Clio, Corolla, Megane, Hyundai i20, Egea gibi modeller öne çıkıyor. Öte yandan yerli üretimde yedek parça ve servis maliyetleri de daha düşük, bu da tercih sebebi olabiliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası