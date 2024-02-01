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    • Borsadan rekor kapanış! Yabancılar hisse alımına devam ediyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Borsadan rekor kapanış! Yabancılar hisse alımına devam ediyor
    BİST, Borsa, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    BİST100 endeksi 1 Şubat işlemlerini yüzde 1,76 yükselişle 8,646’dan tamamladı. Böylece rekor seviyeden kapanış gerçekleşti. Yabancı yatırımcılar geçen hafta da gelmeye devam etti ve 62,50 milyon dolarlık hisse alımı yaptılar. 1 Şubat akşam saatlerinde gram altın 2069 TL’de yatay kalırken, dolarda sınırlı kayıp yaşandı.

    Türkiye Gazetesi Özel - Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi şubat ayına rekorlarla başladı. 1 Şubat işlemlerinde en yüksek 8,682.35 seviyesini test eden endeks, bu rakamla yeni zirve noktasını da görmüş oldu. Endeks, günü yüzde 1,76 oranında yükselişle 8,646.12’den tamamladı. Bu rakam da bugün itibarıyla en yüksek günlük kapanış seviyesine işaret etti.

    EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ THYAO HİSSESİNDE

    Borsada günlük işlem hacmi 113 milyar 122 milyon TL olarak gerçekleşti. Türk Hava Yolları (THYAO), 10 milyar 587 milyon ile en yüksek işlem hacmine ulaştı. Onu, 4,5 milyar lirayı aşan işlem hacimleri ile Yapı Kredi Bankası, TÜPRAŞ, Ereğli Demir Çelik ve Koç Holding takip etti. Sektörler bazında BİST Taş-Toprak Endeksi %3,64 ile en fazla yükselen oldu. En çok düşen sektör endeksi ise %0,91 değer kaybı ile BİST Faktoring oldu.

    Borsadan rekor kapanış! Yabancılar hisse alımına devam ediyor

    1 ŞUBATTA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

    Bugün BİST100 endeksine dahil hisseler arasında PENTA, yüzde 9,99 artışla zirvede yer aldı. Çimsa, Tekfen Holding ve Ege Endüstri de %8,51-%5,84 arası primle öne çıkan hisseler oldu. BİM, EnerjiSA, Europower ve Akfen Yenilenebilir Enerji hisseleri ise en çok değer kaybı yaşayan hisseler arasında yer aldı.

    Analistler, endekste 8550 seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde, borsada yukarı ivmenin devam edebileceğini belirtiyor. Bu seviye aşağı kırılırsa, 8350 desteğine dikkat çekiliyor.

    Borsadan rekor kapanış! Yabancılar hisse alımına devam ediyor

    ALTIN VE DOLAR KAPANIŞ FİYATLARI

    1 Şubat işlemlerinde TSİ 18:30 sıralarında Kapalıçarşı’da gram altının fiyatı değişmeyerek 2069 TL seviyesinden satıldı. Dolarda ise hafif bir gerileme yaşandı. Kur, akşam saatlerine 30,3295 seviyesinden işlem gördü.

    YABANCILAR HİSSE ALMAYA DEVAM EDİYOR

    TCMB tarafından açıklanan verilere göre 26 Ocak ile biten haftada yabancı yatırımcılar 62,50 milyon dolar tutarında hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Öte yandan BDDK tarafından da haftalık bülten açıklandı. Buna göre Kur Korumalı Mevduat hesaplarında 26 Ocak ile biten haftada yüzde 1,76 oranında gerileme devam etti. KKM hesaplarından haftalık net çıkış 44 milyar lirayı aştı. Son rakam itibarıyla KKM hesapları, 2 trilyon 458,5 milyar TL’ye kadar düşmüş oldu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BİSTBorsa
    Haberler > Ekonomi > Borsadan rekor kapanış! Yabancılar hisse alımına devam ediyor
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