Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Borsa'da tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı!

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Borsa&#039;da tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı!
    Borsa, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    BİST100, kapanışta gün içerisinde yüzde 1,28 değer kazancıyla günü 8.776,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. BIST100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,5 milyar lira oldu. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,9 azalışla 1 milyon 985 bin liraya geriledi.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,28 değer kazancıyla günü 8.776,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.784,21 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,5 milyar lira oldu.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

    EN ÇOK SİGORTA KAZANDIRDI

    Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,86 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile iletişim oldu.

    Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin önemli derecede azalmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

    Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 6,70, yıllık yüzde 64,86 artış gösterdi.

    Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise 2024 için Türkiye ekonomisine yönelik yüzde 2,9 olan büyüme beklentisinde değişikliğe gitmedi.

    Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesinde perakende satışlar, Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

    BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 105,85 puan ve yüzde 1,14 kazançla 9.367,19 puandan kapandı.

    BIST 100 endeksine dahil hisselerin 68'i prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

    ALTINDA SON DURUM NE?

    Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 18 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,9 azalışla 1 milyon 985 bin liraya geriledi.

    Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,41'den bileşik getirisi de yüzde 43,29'dan gerçekleşti.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,4557 lira, satışta 30,5778 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,3522 lira, satışta 30,4738 lira olarak belirlemişti.

    Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2530, dolar/yen paritesi de 148,60 düzeyinde seyrediyor.

    Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 76,9 dolardan işlem görüyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Borsa
    Haberler > Ekonomi > Borsa'da tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Dolar yükseliyor, altın geriliyor! Borsa rekora doymuyor, 9000 bin sesleri yükseldi - EkonomiDolar yükseliyor, altın geriliyor!Hafize Gaye Erkan ve Fatih Karahan, X profillerini güncelledi - EkonomiHafize Gaye Erkan ve Fatih Karahan, X profillerini güncellediFAST ödemelerinde yeni dönem başladı - EkonomiFAST ödemelerinde yeni dönem başladıEmekliye seyyanen zam kulisi! Canlı yayında tarih ve rakam verdi - EkonomiEmekliye seyyanen zam kulisi!Borsa liginin ocak şampiyonu Beşiktaş oldu - EkonomiBorsa liginin ocak şampiyonu bakın kim olduSağlıkta sözleşmeli personel sayısının 36 bine çıkarılmasını öngören teklif, Meclis'e sunuldu - EkonomiPersonel sayısı 36 bine çıkarılacak! Teklif Meclis'e sunulduErken emeklilik hayali kuranlar için kritik detay! Sadece kadınlar faydalanmıyor, güncel tablo belli oldu - EkonomiErken emeklilik hayali kuranlar için kritik detay! Sadece kadınlar faydalanmıyor, güncel tablo belli olduMerkez Bankası faiz artışına devam edecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken analiz - EkonomiTCMB faiz artışına devam edecek mi?60 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar - Ekonomi60 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlarOtomobil firmaları şubata kampanyalarla başladı! Araç alacaklara faizsiz kredi desteği - EkonomiOtomobil alacaklara faizsiz kredi imkanı
    Sonraki Haber Yükleniyor...