Borsa'da tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı!

BİST100, kapanışta gün içerisinde yüzde 1,28 değer kazancıyla günü 8.776,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. BIST100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,5 milyar lira oldu. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,9 azalışla 1 milyon 985 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,28 değer kazancıyla günü 8.776,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.784,21 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

EN ÇOK SİGORTA KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,86 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin önemli derecede azalmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 6,70, yıllık yüzde 64,86 artış gösterdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise 2024 için Türkiye ekonomisine yönelik yüzde 2,9 olan büyüme beklentisinde değişikliğe gitmedi.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesinde perakende satışlar, Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 105,85 puan ve yüzde 1,14 kazançla 9.367,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 68'i prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTINDA SON DURUM NE?

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 18 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,9 azalışla 1 milyon 985 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,41'den bileşik getirisi de yüzde 43,29'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,4557 lira, satışta 30,5778 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,3522 lira, satışta 30,4738 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2530, dolar/yen paritesi de 148,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 76,9 dolardan işlem görüyor.