Borsa İstanbul’da bu hafta 28-29-30 Ocak tarihlerinde Akhan Un ve Netcad Yazılım şirketlerinin ilk defa halka arzı için talepler toplanacak. Akhan Un hisseleri 21,50 TL ve Netcad Yazılım payları 46,50 TL’den satışa sunulacak. İki halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar TL olması bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- 2026 yılına hızlı başlayan ve yeni zirvelere yelken açan Borsa İstanbul’da bir yandan halka arzlar da devam ediyor. Bu hafta iki yeni şirketin halka arzı için talep toplama işlemi gerçekleşecek. Bu kapsamda Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ve Netcad Yazılım A.Ş. şirketlerinin hisseleri satışa sunulacak.

AKHAN UN HALKA ARZ

Akhan Un için 28-29-30 Ocak tarihlerinde talep toplanacak. “AKHAN” kodu ile borsaya gelen şirket, 21,50 TL fiyatla 54 milyon 700 bin lot hissenin satışını hedefliyor. Böylece şirketin halka arz büyüklüğünün 1 milyar 176 milyon 50 bin TL olması bekleniyor. Halka arz edilecek paylarını yüzde 60’ı bireysel yatırımcılara tahsis edildi. Yaklaşık 500 bin talep gelmesi halinde yatırımcı başına 66 lot hisse düşebileceği hesaplanıyor.

5 FABRİKA İLE FAALİYETTE

Akhan Un A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, “Un sektöründe ilk 10 üretici arasındayız. Adana, Mersin ve Mardin’de kurulu 5 fabrikamızda un ve makarna üretimi yapıyoruz. Satışlarımızın yüzde 68,1’ini yurt içine gerçekleştirirken, yüzde 31,9’unu yurt dışına ihraç ediyoruz. Halka arzın, şirketimizin büyümesine güçlü bir ivme katacağına inanıyorum. Elde edeceğimiz fonun ağırlıklı bölümünü, şirketimizin faaliyetlerinin sürdürülebilir ve kârlı şekilde yürütülmesi için değerlendirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

NETCAD YAZILIM HALKA ARZ

Bu haftanın diğer halka arzı olarak öne çıkan Netcad Yazılım için de 28-29-30 Ocak tarihlerinde talep toplanacak. Şirket, sermayesinin yüzde 29,20’sini borsaya açacak. Halka arzda hisse başına satış fiyatı 46 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğünün 1 milyar 840 milyon TL olması öngörülüyor. “NETCD” kodu ile borsaya gelen şirket, bireysel yatırımcılara %60 pay ayırdı. Böylece 500 bin talep gelmesi halinde, her bir katılımcıya yaklaşık 48 lot hisse dağıtımı gerçekleşecek.

‘YAPAY ZEKA’YA YATIRIM

Bilgi sistemleri ve bilgisayar destekli grafik tasarım yazılımları alanında 37 yıldır faaliyet gösteren Netcad Yazılım’ın Genel Müdürü Deniz Şanan, halka arzdan elde edecekleri güçle, yapay zekâ ürünleri başta olmak üzere portföyü büyütmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Deniz Şanan, “820’ye yakın kamu kurumu, yaklaşık 1.295’e yakın yerel yönetim, 9.500’den fazla özel sektör firması ve 100 üniversite, ürünlerimizi kullanıyor. Şirketimizin yazılım yetkinliği çeşitli uluslararası kalite belgeleri ve sertifikalar ile de tescillenmiş durumda. Coğrafi bilgi sistemleri sektörünün öncü oyuncularından biri olarak artık ufkumuzu bölgesel güç olmaya çevirdik” dedi.

