Bugün rekor kırmıştı! ABD'den Bitcoin'i uçuracak karar

Kripto para birimlerinde son dönemde hareketlilik yaşanıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin, bugün124 bin 517 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BTC'deki bir önceki rekor 14 Temmuz tarihinde (123 bin 236 dolar) görülmüştü. Yatırımcılar Bitcoin'deki yükselişi yakından takip ederken, ABD'den dikkat çeken karar geldi.

ABD SATIŞI DURDURUYOR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Bitcoin satışlarını durduracaklarını söyledi. Bessent, "Elimizdeki Bitcoin varlıklarını satmayı durduracağız" dedi.

BİTCOİN'DE YENİ REKORLAR KAPIDA

ABD'nin satışı durdurması kripto para biriminde yeni rekor beklentilerini artırdı. Lider kripto para biriminin yükselişine devam edip yeni rekorları test etmesi bekleniyor.

BİTCOİN'DE SON DURUM

Bitcoin bugünkü 124 bin 517 dolarlık rekorunun ardından yeniden 120 bin doların altına indi. Bitcoin saat 15.40 itibarıyla 119 bin 414 dolardan işlem görüyor.