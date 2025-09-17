Bütün piliç fiyatları arttı mı? En yetkili kurum açıkladı: Marketlerde 85 TL

Türkiye'de bütün piliç fiyatlarının arttığı yönünde çıkan iddialara BESD-BİR'den cevap geldi.

BESD-BİR'den yapılan açıklamada, market raf fiyatları dikkate alındığında Türkiye'de bütün piliç fiyatının güncel kurla kilogram başına 2 dolara denk geldiği, bu fiyatın ABD'de 3 doların üzerinde olduğu ve Almanya'da 5,56 euroya karşılık geldiği ifade edildi.

İlgili Haber Market fiyatları sarsıldı, bazı ürünlerin fiyatı yüzde 300 arttı! 2025'in yaz ayında etiketler bu yüzden uçtu

Açıklamada, "Haberlerde yer alan bütün piliç fiyatının 120 liraya ulaştığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an süpermarketlerde 1 kilogram bütün piliç etinin fiyatı 79 ile 85 lira arasında değişmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve ihracatçı birlikleri tarafından kamuoyuyla paylaşılan iç pazar verilerine göre Türkiye'de kişi başı piliç eti tüketiminin 2023'te 22,7, 2024'te 26 ve bu yılın ilk 6 ayında 27,5 kilogram olduğu belirtilen açıklamada, verilerin tüketicilerin piliç etine ilgisi ve güveninin her geçen yıl arttığını gösterdiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu haberlerde tavuk bonfileyle ilgili de fiyat artışı iddiaları olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: