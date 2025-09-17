Bütün piliç fiyatları arttı mı? En yetkili kurum açıkladı: Marketlerde 85 TL
Bütün piliç fiyatlarının arttığı iddiasıyla ilgili Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği'nden (BESD-BİR) açıklama yapıldı. İddiaların yalanlandığı açıklamada süpermarketlerde bütün pilicin kilogramının 79-85 liradan satıldığı vurgulandı.
Türkiye'de bütün piliç fiyatlarının arttığı yönünde çıkan iddialara BESD-BİR'den cevap geldi.
BESD-BİR'den yapılan açıklamada, market raf fiyatları dikkate alındığında Türkiye'de bütün piliç fiyatının güncel kurla kilogram başına 2 dolara denk geldiği, bu fiyatın ABD'de 3 doların üzerinde olduğu ve Almanya'da 5,56 euroya karşılık geldiği ifade edildi.
Açıklamada, "Haberlerde yer alan bütün piliç fiyatının 120 liraya ulaştığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an süpermarketlerde 1 kilogram bütün piliç etinin fiyatı 79 ile 85 lira arasında değişmektedir." ifadelerine yer verildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve ihracatçı birlikleri tarafından kamuoyuyla paylaşılan iç pazar verilerine göre Türkiye'de kişi başı piliç eti tüketiminin 2023'te 22,7, 2024'te 26 ve bu yılın ilk 6 ayında 27,5 kilogram olduğu belirtilen açıklamada, verilerin tüketicilerin piliç etine ilgisi ve güveninin her geçen yıl arttığını gösterdiği değerlendirmesinde bulunuldu.
Söz konusu haberlerde tavuk bonfileyle ilgili de fiyat artışı iddiaları olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"SEKTÖR, YATIRIMLARLA BÜYÜMEYE DEVAM ETMEKTEDİR"
"İndirim marketlerinin ve süpermarketlerin internet sitelerinde yapılacak küçük bir araştırmayla bonfile fiyatının 215 liralar seviyesinde indirim marketlerinde satıldığı bilgisine ulaşılacaktır. TÜİK verilerine göre Ocak 2024-Ağustos 2025 döneminde gıda enflasyonu yüzde 59,83 olarak gerçekleşmişken, piliç etinde bu oran yüzde 14 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde piliç eti sektörü, son 25 senede çok önemli yatırımlarla ülkemizin kendi kendine yetmesini, önemli bir ihracat yapmasını ve dışa bağımlı kalmamasını sağlamıştır. Ayrıca tam entegre yapısıyla dünyayla rekabet edebilen endüstrilerin başında gelmektedir. Oluşturduğu istihdam fırsatlarıyla köyden kente göçü engellediği gibi bölgesel kalkınmayı da olumlu etkilemektedir. Sektör, yatırımlarla büyümeye devam etmektedir."