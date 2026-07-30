Finansal hizmetler şirketi Visa, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla yaklaşık 2 bin 600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Şirket CEO'su Ryan McInerney, konuyla ilgili çalışanlarına gönderdiği mektupta "Visa, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için doğru olanı yaptığımıza dair derin bir inancım var" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Visa, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla işten çıkarmalar yapacak. Yaklaşık 6 ay önce en yakın rakibinin benzer bir adım atmasının ardından Visa, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla yaklaşık 2 bin 600 kişiyi işten çıkarmayı hedefliyor.

"DOĞRU OLANI YAPTIĞIMIZA DAİR DERİN BİR İNANCIM VAR"

Visa CEO’su Ryan McInerney, çalışanlarına gönderdiği mektupta, "Şirket genelinde verimliliği artırmaya odaklanmaya devam ederken, en yüksek potansiyele sahip fırsatlara yeniden yatırım yapmak amacıyla Visa, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için doğru olanı yaptığımıza dair derin bir inancım var" ifadelerini kullandı.

McInerney, Visa'nın büyüme fırsatlarını değerlendirebilmek ve sektördeki değişimlerin önünde kalabilmek için çalışma şeklini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini, yapay zekanın da bu dönüşümü hızlandırmada kilit rol oynadığını belirterek, "Son birkaç yılda aldığımız kararlar sayesinde ticarette yeni döneme, gerçekten ivme kazanmış bir iş modeliyle giriyoruz" dedi.

İşten çıkarmalar, şirketlerin yapay zekaya yaptıkları yatırımları iş gücünde değişikliklere dönüştürmeye başladığını ortaya koyarken, teknolojinin verimlilik ve karlılığı artırmasının yanı sıra istihdamı da azaltabileceğine ilişkin endişeleri artırdı. Visa'nın bu yıl yayımladığı 2025 faaliyet raporuna göre şirketin 2025 mali yılı sonunda yaklaşık 34 bin 100 çalışanı bulunuyordu. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 8 artış gösterdi.

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MASTERCARD İŞ GÜCÜNÜ YÜZDE 4 AZALTACAK

Bu yılın başlarında Visa'nın en yakın rakibi Mastercard yatırımlarını farklı alanlara yeniden odaklama ihtiyacını gerekçe göstererek, küresel iş gücünün yüzde 4'ünü işten çıkaracağını duyurmuştu. Fintek şirketi Block da şubat ayında iş gücünün yaklaşık yarısına denk gelen 4 bin çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.

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