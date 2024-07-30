Çukurova Uluslararası Havalimanı gün sayıyor! Havacılıkta yeni bir merkez daha geliyor

Doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen, 244,5 milyon avro yatırım bedeliyle inşa edilen Çukurova Bölgesel Havalimanı, 10 Ağustos Cumartesi günü hizmete açılacak.

Açılışı için gün sayılan Çukurova Uluslararası Havalimanı, yıllık 9 milyon yolcu kapasitesiyle en geniş gövdeli uçakların da inebileceği yeni havacılık merkezi olacak.

Resmî açılışı 10 Ağustos 2024 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan havaalanına, son 11 günde son dokunuşların yapılacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezindeki Türkiye’nin, Çukurova Uluslararası havalimanı ile yeni bir aktarma merkezine kavuşacağını söyledi.

2002 yılından bu yana havacılıkta atılan adımları hatırlatan Bakan Uraloğlu “İstanbul Havalimanı başta olmak üzere yeni havalimanları inşa ettik. Böylece iç hatlardaki aktif havalimanı sayımızın 26’dan 57’ye yükselttik. 2053 hedeflerimiz kapsamında mevcutta 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

BİRKAÇ ŞEHRE BİRDEN HİZMET

Havaalanı ile ayna anda 2-3 şehre hizmet edecek şekilde hayata geçirilecek olan havaalanının ülke ekonomisine katkısına vurgu yapan Bakan Uraloğlu, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin Havalimanlarının bu yaklaşımın güzel bir örneği olduğunu söyledi. Aynı şekilde bölgesel havalimanı olan Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat Havalimanı projelerinin de devam ettiğini söyleyen Uraloğlu, Kayseri ve Malatya’ya yeni terminal binası yapıldığını, Trabzon Yeni Havalimanı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini de ifade etti. Havalimanının pistleri kargo uçakları, geniş gövdeli uçaklar dâhil olmak üzere büyük kapasitelerle donatıldı.

YATIRIM BEDELİ 244,5 MİLYON AVRO

Toplamda 244,5 milyon 515 bin avro yatırımla hayata geçirilen havalimanından 25 yıl içerisinde 297 milyon 100 bin avro kira bedeli elde edileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, havaalanının Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı olacağını ifade etti.

Uraloğlu, “Bölgedeki işletmeler havayoluyla daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşıyacak, yerel işletmeler küresel tedarik zincirleriyle daha kolay entegre olacak. Bu da bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyellerini artırmasını sağlayacak uluslararası arenada rekabet gücünü arttıracaktır. Hava yoluyla taşımacılık, özellikle acil ve kritik malzemelerin zamanında teslimatını sağlayarak tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine yardımcı olmaktadır. Özellikle tarım faaliyetlerinin gelişmişliğiyle bilinen Çukurova Bölgemizin artık ürettiği tarım ürünleri gibi hızlı bozulan ve zamanında teslimat gerektiren malların taşınmasında hava yoluyla lojistik avantajlar sağlayacaktır” diye konuştu.

Havaalanı hizmete açıldığında bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişinin istihdamına katkı sağlayacak.