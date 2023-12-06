Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' müjdesi

6 Aralık 2023 20:17 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 20:17

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Milyonların beklediği asgari ücret zammı ve enflasyon planlarıyla ilgili bilgi verdi.

"İSTİHDAMA ZARAR VERMEYECEK"

1 Aralık'ta görüşmeleri başlayacak asgari ücret zammına ilişkin Erdoğan, "İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek" dedi.

"Deprem felaketine rağmen hiçbir insanımızı ihmal etmiyoruz. Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz." diyen Erdoğan, "İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek." ifadelerini kullandı.

'ENFLASYONDA EN ZORU GERİDE KALDI'

Toplantı sonrası enflasyonla mücadeleye de değinen Erdoğan, "Hiçbir ekonomik, mantıki ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları yerini rasyonel fiyatlamalara bırakmaya başladı. En zoru geride kaldı. Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;

“Hem içerde hem de küresel düzeyde belirlediğimiz hedeflere doğru yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir geçici sıkıntı hiçbir karanlık oyun bize engel olamayacak. Günlük hayattaki sıkıntıları aşarak karamsarlıkları darmadağın ediyoruz. Hiçbir ekonomik, mantıki ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları yerini rasyonel fiyatlamalara bırakmaya başladı. En zoru geride kaldı. İnşallah bundan sonra hep birlikte sürekli daha iyiye doğru gideceğiz. Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz.”