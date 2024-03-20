Delist kararının ardından fiyatlar yükselmişti: Coinbase işlemlerinde arıza

Kripto para piyasasının önemli dinamiklerinden Coinbase, Unifi Protocol DAO (UNFI) adlı altcoini delist etme kararı sonrası yükselişe geçmişti. Yükselişin ardından edinilen bilgiye göre Coinbase, sistemlerinde sıkıntı yaşadığını ve platform üzerinde yapılacak birçok işlemin başarısız olabileceğini duyurdu.

Kripto para piyasaları değişen trendleriyle biliniyor. Dinamizmin bir parçası olan dünyanın en büyük kripto borsalarından Coinbase de bu değişimden nasibini aldı.

ABD'nin en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinbase, geçtiğimiz pazartesi günü, sosyal medya üzerinden yaptığı resmi bir açıklama ile Unifi Protocol DAO'yu (UNFI) delist edeceğini duyurmuştur. Kararın 1 Nisan'a kadar uygulanacağı duyurulmuştu.

FİYATLAR SANİYELER İÇİNDE YÜKSELMİŞTİ

Delist haberinin duyurulması sonrası UNFI pozisyonları yeniden değerlendirmeye açılmış ve fiyatlar saniyeler içinde yükselişe geçmişti.

Yükseliş sürerken Coinbase'den önemli bir açıklama geldi. Platform, sistemlerinde sıkıntı yaşadığını ve platform üzerinde yapılacak birçok işlemin başarısız olabileceğini duyurdu.