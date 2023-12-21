Dizel araç sahiplerine yıl sonu kötü haber! Benzinin ardından motorine dev zam yolda! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

21 Aralık 2023 10:10 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 10:11

Tarihi seviyelere gerileyen petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında sevindirici haberleri beraberinde getirmiş motorin ve benzine üst üste indirimler gelmişti. İndirimlerle sevinen araç sahiplerine yılın son ayında kötü haberler üst üste geliyor. Brent petrolün yeniden yükselmesi ve dolar kurundaki rekorlarla akaryakıt fiyatları yeniden zam dalgası başladı. Benzine dün yapılan dev zammın ardından motorine de zam yapılacağı öğrenildi.

BENZİNDE TABELALAR DEĞİŞTİ

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişle benzinin litresinde tabelalar değişti. Benzinin litre fiyatında 20.12.2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 48 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litresi 34-35.50 TL aralığına yükseldi.

MOTİRİNE DEV ZAM YOLDA

Motorinin litresine aralık ayında 1 lira 34 kuruş ve 88 kuruş olmak üzere iki indirim daha yapılmıştı. 2 lira 22 TL'lik çifte indirimin ardındanmotorinin litresi 35 TL bandına gerilemişti. Sektör kaynaklarının aktardığına göre 22.12.2023 yani bu gece yarısı saat 00:01'den geçerli olmak üzere motorinin litresine 1 lira 76 kuruş zam bekleniyor. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de 37 TL'yi yeniden aşacak.

Benzine yapılan zammın ardından motorinin ile makas 1 lira seviyesine gerilemişti. Motorine yapılacak son zamla benzin-motorin makası yeinden 3 TL'ye yaklaşacak.

21 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 34,48 TL

İstanbul motorin fiyatı: 35,51 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 17,94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 34,43 TL

İstanbul motorin fiyatı: 35,45 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 18,39TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin fiyatı: 35,16 TL

Ankara motorin fiyatı: 36,09 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 18,30 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir benzin fiyatı: 35,30 TL

İzmir motorin fiyatı: 36,30 TL

İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 18.00 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.