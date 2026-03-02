Dolarda son dakika! 2 Mart 2026 dolar fiyatı 43,97 TL’den yatay bir görünümle güne başladı. Orta Doğu’nun yangın yerine dönmesinin ardından ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler, TL’de spekülatif hareketlerin önüne geçti. Analistler “​TCMB, makro ihtiyati araçlarla TL’yi savunmak için likiditeyi sıkılaştırmaya hazır. 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verilmesinin ardından fonlama faizi de %40’a yaklaşabilir” diye konuşuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim hafta sonu sıcak çatışmaya dönerken, gelişmeler iç piyasada da dikkatle takip ediliyor. Ekonomi yönetimi de piyasada ve özellikle döviz kurlarında suni hareketlere karşı tedbirleri hızla devreye aldı.

Bu kapsamda TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi. Yapılan açıklamada, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak bu kararın alındığı vurgulandı.

UCUZ PARA YOK!

Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, “Hâlihazırda piyasada TL likidite fazlası var. Nitekim yakın dönemde TCMB’nin bir hafta vadeli ihaleleri de oldukça sembolik tutarlardaydı. Döviz talebine bağlı olarak fazla likidite eridiğinde, piyasada gecelik faiz, koridorun üst bandına (%40’a) yakınlaşabilir” yorumunda bulundu.

Ekonomist Yusuf Doğan da TCMB’nin bu tedbirle “ucuz TL musluğunu” kapattığını belirterek; piyasada TL’nin daha maliyetli hale geleceğini ve böylece dövizde spekülatif atakların önünün alınacağını söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER KÖŞE YAZILARI Petrol ve altın…

TL UZLAŞMALI İHALE

Öte yandan Merkez Bankası, TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını da duyurdu. Yapılan açıklamada, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır" denildi.

NE ANLAMA GELİYOR?

“TL Uzlaşmalı” ihalelere de değinen Yusuf Doğan, burada da gelecekte döviz borcu olan şirketlere mesaj verildiği belirterek, söz konusu şirketlerin panikle piyasadan döviz alımı yapmaması için böyle bir tedbirin hayata geçirildiğini aktardı.

Yusuf Doğan, “​TCMB doğrudan faizi artırmak yerine, makro ihtiyati araçlarla TL’yi savunmak için ‘likiditeyi sıkılaştırmaya hazırım’ dedi. Bu hamleler kısa vadede piyasayı soğutur” değerlendirmesinde bulundu.

2 MART 2026 DOLAR FİYATI

Döviz piyasalarında ilk rakamlara bakıldığında 2 Mart 2026 doları fiyatı 43,97 TL’den haftaya başlıyor. Alınan tedbirlerin de etkisiyle kurlarda stabil görünüm devamı sağlandı.

Euro ise TSİ 08:30 itibarıyla 51,80 TL’den fiyatlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası