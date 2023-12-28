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    Döviz getirene vergi indirimi! Torba teklif yasalaştı

    Çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilmesi, ihracatçılara kurumlar vergisi indirimi, bankalara borcu olan işletmelerin borcunun yeniden yapılandırılmasını öngören torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yasanın geçmesinin ardından Meclis’in çalışmalarına 16 Ocak’a kadar ara verildi.

    Döviz getirene vergi indirimi! Torba teklif yasalaştı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - Ekonomi alanında düzenlemeler öngören 86 maddelik torba teklif Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kamuoyunda tartışma konusu olan ve BDDK personeline ek tazminat ödenmesini öngören madde yasadan çıkarıldı.

    Torba yasa ile çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi kararlaştırılırken, 2014 öncesine ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası gibi alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.

    DÖVİZ GETİRENE TEŞVİK

    Düzenleme ile kur korumalı hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası süresi 30 Haziran 2024’e kadar uzatılırken, Türkiye’ye döviz getirilmesi teşvik edilecek.

    Yurt dışından elde edilen kâr paylarının tamamının Türkiye’ye getirilmesi şartı ile bu kazançların yarısına vergi istisnası uygulanacak. Yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, eğitim ve sağlık gibi hizmetlere uygulanan yüzde 50 kazanç indirimi, kazancın tamamının Türkiye’ye getirilmesi şartıyla yüzde 80’e çıkarılacak. Ayrıca ihracatçılara kurumlar vergisi indirimi, bankalara borcu olan işletmelerin borcunun yeniden yapılandırılması, müteahhitlere ek fiyat farkı ödenmesi, deprem bölgesindeki yapım işlerinde fahiş fiyat uygulayanlara 10 kata kadar ceza verilmesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

    Yasanın geçmesinin ardından Meclis’in çalışmalarına 16 Ocak’a kadar ara verildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Torba TeklifTbmm
    Haberler > Ekonomi > Döviz getirene vergi indirimi! Torba teklif yasalaştı
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