Emekliye sosyal destek! Ucuz tatil ve seyahat hakkı geliyor

22 Aralık 2023 02:40 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 04:23

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Yaklaşık 16 milyon emekli, maaşlarına yapılacak zam oranını beklerken, hükûmet emeklilerin hayat kalitesini yükseltmek için bazı yeni uygulamaları devreye almayı planlıyor. Emeklilerin seyahat, sağlık, tatil ve kültürel faaliyetlerden indirimli yararlanmasını içerecek yeni projenin yerel seçimlerden sonra hayata geçirileceği belirtiliyor.

AK Parti’nin yerel seçim beyannamesinde de yer alması beklenen yeni proje kapsamında, 65 yaşını dolduran emekli vatandaşlara özel bir kart verilecek. Bu kartın sahiplerine şehirler arası yolculuklarda otobüs, tren ve uçak ücretlerinde indirim uygulanması, sinema, tiyatro ve müze gibi kültürel faaliyetlerin yanı sıra ucuz tatil yapabilmeleri gibi imkânların verilmesi gündeme gelecek.

FATURA ÖDEMELERİNDE İNDİRİM KOLAYLIĞI

Ayrıca kart ile elektrik, su ve telefon faturası ödemelerinde indirim kolaylığı sağlanması planlanıyor. Hâlihazırda bazı özel bankalar bu uygulamayı yürütüyor. Bunun yanı sıra, özel huzurevlerinde kalan ve son dönemlerde artan fiyatlardan şikâyetçi olan emekli vatandaşlar için de çözümler üretilecek. Verilecek kart ile anlaşma sağlanan huzurevlerinde yaşlı vatandaşlara indirim kolaylığı sağlanması planlanıyor. Proje hayata geçerse birden çok bakanlık ile iş birliği kapsamında uygulamaya konması öngörülüyor.