Dünya Bankası duyurdu! Türkiye'ye 10 milyar dolarlık ek finansman sağlanacak

Türkiye'nin döviz kuru endeksinin son 3 yılın zirvesine çıktığı şu günlerde Dünya Bankası'ndan da dikkat çeken bir hamle geldi. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, devam eden fonlara ek olarak ülkeye 10 milyar dolarlık finansman sağlanacağını açıkladı.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının (TSKB) ilkini düzenlediği TSKB Kalkınma Günü'nde önemli açıklamalarda bulundu.

10 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN SAĞLANACAK

Türkiye'nin bu dönemde yüzde 5,4 ortalama bir büyüme sağlandığına dikkati çeken Lopez, halihazırda sunulan tüm fonlara ek olarak Türkiye'ye 10 milyar dolarlık bir finansman geleceğini kaydetti. "Üç ana başlıktan bahsedebiliriz. Bunların ilki büyümedir ve büyüme olmadan kalkınma olmaz. Öncelikle büyümeyi sağlamamız gerekiyor" diyen Lopez şöyle devam etti:

"KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR 4 KATINA ÇIKTI"

"İkinci başlık, işin sosyal boyutu, kapsayıcılık. Büyümenin sadece belli bir kesim için değil, toplumdaki tüm kesimler için geçerli olmasını sağlamalıyız. Üçüncüsü de sürdürülebilirlik; yeşil büyüme dediğimiz kavramı besleyecek olan sürdürülebilirlik boyutu. Türkiye'de 26 yıllık süre zarfında kişi başına düşen milli gelir 4 katına çıktı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILDA DA DEVAM ETMELİ"

Yani reel olarak 4 katına çıktığını söyleyebiliriz 20-30 yıl içerisinde. Bu başarının muhakkak takdir edilmesi gerekli. Son 20-25 yıldaki başarının önümüzdeki 20 yılda da devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Bunun üzerine koyulması gerekiyor. Yüksek enflasyon ortamında yatırımların daha verimli, üretken sektörlere akması çok kolay değildir. En iyi sektörün ne olduğunu kestirmek çok mümkün olmayabilir her zaman."