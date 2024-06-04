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Haberler > Ekonomi > 2021'den beri böylesi yaşanmamıştı! TL son 3 yılın zirvesinde 

2021'den beri böylesi yaşanmamıştı! TL son 3 yılın zirvesinde 

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
2021&#039;den beri böylesi yaşanmamıştı! TL son 3 yılın zirvesinde 

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs 2024'te TÜFE bazında 1,65 puan artarak 61,46'ye çıkarken, Eylül 2021'den bu yana Türk lirası reel anlamda en değerli seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,65 puan yükselişle 61,46 oldu. Endeks, Nisan 2024'te 59,81 düzeyindeydi. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,10 puan artışla 92,56'dan 93,66'ya çıktı.

TÜFE BAZINDA 3,40 PUANLIK ARTIŞ 

Türk lirasının reel değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 3,40 puan artarken, söz konusu artış son 1 yıl içindeki en güçlü performansa işaret etti.

TL'NİN REEL DEĞERİ 3 YILIN ZİRVESİNDE 

Türk lirasının reel değeri böylece yaklaşık son 3 yılın da zirvesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında ise 1,04 puan azaldı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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