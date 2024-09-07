Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Düzce'de yaşayanlara müjde! 2 bin kişiye istihdam fırsatı

Düzce'de yaşayanlara müjde! 2 bin kişiye istihdam fırsatı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Düzce&#039;de yaşayanlara müjde! 2 bin kişiye istihdam fırsatı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de yapım aşamasında sona gelen Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçtiği takdirde 2 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayacak.

Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarında sona gelindi. Vali Selçuk Aslan, ilgili kurum amirleri, iş insanları ve vatandaşlarımızın katılımı ile Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi dere ıslah çalışma alanında incelemelerde bulundu.

Vali Aslan, Akçakoca Demir Çelik İhtisas OSB’de 2017 yılında tescil edilerek, 65 hektar alan üzerine başlanılan çalışmalarda kamulaştırma çalışmalarının yüzde 95’inin tamamlandığı, OSB uhdesinde 36 sanayi parselinden bugüne kadar 33 yatırımcının ön tahsislerinin yapıldığını belirtti. 

Düzce'de yaşayanlara müjde! 2 bin kişiye istihdam fırsatı - 1. Resim

Yatırımlar tamamladıktan sonra 2000’ini aşacak bir istihdam oluşturması planlanan OSB’nin güzellikler getirmesi temennisinde bulunan Selçuk Aslan; bugün itibari ile de dere ıslahı ve belirlenmiş olan imar yollarının açılması çalışmalarına başlanıldığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Apple Watch'a yeni rakip geldi! Amazfit T-Rex 3 tanıtıldıMHP'den Halk TV'deki Devlet Bahçeli sözlerine sert tepki: Sicilli bir Halt TV’ye dönüşmüştür
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TOKİ'den eğitim ve öğretime tam destek! Detaylar belli oldu... - EkonomiTOKİ'den eğitim ve öğretime tam destek! Detaylar belli oldu...Üzerinde 2, 3, 4 yazan yumurtalar ilaçlı mı? Bakanlık'tan resmi açıklama geldi - EkonomiÜzerinde 2, 3, 4 yazan yumurtalar ilaçlı mı?Sigaraya peş peşe zamlar! Paketi 89 liraya kadar çıktı  - EkonomiPeş peşe zamlar! Paketi 89 liraya kadar çıktıAnalistler ‘hedef fiyat’ verdi! BİST100’de hangi hisseler öne çıkacak? - EkonomiBİST100’de hangi hisseler öne çıkacak?Fitch'den not artırımı! Bakan Şimşek 'Tek ülkeyiz' diyerek duyurdu - EkonomiBakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesiÖzel yurt fiyatları kiralarla yarışıyor! 80 bin TL'yi görenler var - EkonomiÖzel yurt fiyatları kiralarla yarışıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...