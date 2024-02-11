e-Devlet'ten emekli adaylarına müjde! Tek tıkla maaş hesaplama dönemi başladı

e-Devlet portalı, vatandaşlara sunulan hizmet yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak, emekli adayları için önemli bir özellik eklendi. Gerekli şartları sağlayan kullanıcılar, bu özellik sayesinde emekli olunca alacakları olası maaşı e-Devlet üzerinden kolayca öğrenebiliyor. Peki emekli maaşı nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca emeklinin yeni kök maaşlarını e-Devlet'e yükledi. Bugüne kadar SGK'nın kendi portalı üzerinden yapılan sorgulama artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bununla birlikte SGK, yeni bir hizmetini de e-Devlet üzerinde kullanıma sundu. Buna göre emekli adayları, 'Olası emekli maaşı hesaplama' hizmeti ile gelecekte emekli olduklarında alacakları olası maaşı öğrenebiliyor.

KULLANICI DOSTU UYGULAMA BEĞENİ TOPLADI

e-Devlet kapısı, dijitalleşen Türkiye yolunda önemli bir araç haline geldi. Devlet tarafından verilen birçok hizmet, e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda vatandaşlara sunuluyor. Bu sayede, vatandaşlar uzun kuyruklarda beklemeden, zahmetsizce işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

e-Devlet'te sunulan emekli maaşı hesaplama hizmeti, kullanıcı dostu arayüzü ile beğeni topladı. Uygulama, emekli adaylarına büyük kolaylık sağlayarak, maaş hesaplama işlemini dakikalar içinde tamamlamalarına imkân veriyor.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet'ten emekli maaşı hesaplamak oldukça basit. Aşağıdaki adımları takip ederek siz de emeklilikte alacağınız maaşı tahmini olarak öğrenebilirsiniz: