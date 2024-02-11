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    • e-Devlet'ten emekli adaylarına müjde! Tek tıkla maaş hesaplama dönemi başladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    e-Devlet&#039;ten emekli adaylarına müjde! Tek tıkla maaş hesaplama dönemi başladı
    SGK, E-Devlet, Emekli Maaşı Hesaplama, Emekli Maaşı, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    e-Devlet portalı, vatandaşlara sunulan hizmet yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak, emekli adayları için önemli bir özellik eklendi. Gerekli şartları sağlayan kullanıcılar, bu özellik sayesinde emekli olunca alacakları olası maaşı e-Devlet üzerinden kolayca öğrenebiliyor. Peki emekli maaşı nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca emeklinin yeni kök maaşlarını e-Devlet'e yükledi. Bugüne kadar SGK'nın kendi portalı üzerinden yapılan sorgulama artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bununla birlikte SGK, yeni bir hizmetini de e-Devlet üzerinde kullanıma sundu. Buna göre emekli adayları, 'Olası emekli maaşı hesaplama' hizmeti ile gelecekte emekli olduklarında alacakları olası maaşı öğrenebiliyor.

    KULLANICI DOSTU UYGULAMA BEĞENİ TOPLADI

    e-Devlet kapısı, dijitalleşen Türkiye yolunda önemli bir araç haline geldi. Devlet tarafından verilen birçok hizmet, e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda vatandaşlara sunuluyor. Bu sayede, vatandaşlar uzun kuyruklarda beklemeden, zahmetsizce işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

    e-Devlet'te sunulan emekli maaşı hesaplama hizmeti, kullanıcı dostu arayüzü ile beğeni topladı. Uygulama, emekli adaylarına büyük kolaylık sağlayarak, maaş hesaplama işlemini dakikalar içinde tamamlamalarına imkân veriyor.

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    e-Devlet'ten emekli maaşı hesaplamak oldukça basit. Aşağıdaki adımları takip ederek siz de emeklilikte alacağınız maaşı tahmini olarak öğrenebilirsiniz:

    1. e-Devlet portalına giriş yapın.
    2. Arama motoruna "Ne kadar emekli maaşı alırım" yazın.
    3. İlk seçenekte çıkan "4A emekli aylık bilgisi hesaplama" seçeneğine tıklayın.
    4. Gelen ekranlarda istenen bilgileri girin.
    5. Tahmini emekli maaşınız ve diğer bilgiler ekranda görüntülenecektir.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Ekonomi > e-Devlet'ten emekli adaylarına müjde! Tek tıkla maaş hesaplama dönemi başladı
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