e-Devlet'ten emekli adaylarına müjde! Tek tıkla maaş hesaplama dönemi başladı
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
e-Devlet portalı, vatandaşlara sunulan hizmet yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak, emekli adayları için önemli bir özellik eklendi. Gerekli şartları sağlayan kullanıcılar, bu özellik sayesinde emekli olunca alacakları olası maaşı e-Devlet üzerinden kolayca öğrenebiliyor. Peki emekli maaşı nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca emeklinin yeni kök maaşlarını e-Devlet'e yükledi. Bugüne kadar SGK'nın kendi portalı üzerinden yapılan sorgulama artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bununla birlikte SGK, yeni bir hizmetini de e-Devlet üzerinde kullanıma sundu. Buna göre emekli adayları, 'Olası emekli maaşı hesaplama' hizmeti ile gelecekte emekli olduklarında alacakları olası maaşı öğrenebiliyor.
KULLANICI DOSTU UYGULAMA BEĞENİ TOPLADI
e-Devlet kapısı, dijitalleşen Türkiye yolunda önemli bir araç haline geldi. Devlet tarafından verilen birçok hizmet, e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda vatandaşlara sunuluyor. Bu sayede, vatandaşlar uzun kuyruklarda beklemeden, zahmetsizce işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
e-Devlet'te sunulan emekli maaşı hesaplama hizmeti, kullanıcı dostu arayüzü ile beğeni topladı. Uygulama, emekli adaylarına büyük kolaylık sağlayarak, maaş hesaplama işlemini dakikalar içinde tamamlamalarına imkân veriyor.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
e-Devlet'ten emekli maaşı hesaplamak oldukça basit. Aşağıdaki adımları takip ederek siz de emeklilikte alacağınız maaşı tahmini olarak öğrenebilirsiniz:
- e-Devlet portalına giriş yapın.
- Arama motoruna "Ne kadar emekli maaşı alırım" yazın.
- İlk seçenekte çıkan "4A emekli aylık bilgisi hesaplama" seçeneğine tıklayın.
- Gelen ekranlarda istenen bilgileri girin.
- Tahmini emekli maaşınız ve diğer bilgiler ekranda görüntülenecektir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi