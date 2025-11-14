Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinin %-0,37 değer kaybı yaşadığı ekim ayında, yabancı yatırımcıların toplam işlemleri de 42,09 milyon dolarlık satış tarafında yer aldı. Geçen ay yabancılar en çok TUPRS, THYAO ve TCELL hisselerini alırken; AKBNK, SAHOL ve GARAN hisselerinde satış yaptılar. İşte yabancının ekimde en çok aldığı ve sattığı 10 hisse…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu yıl enflasyon ve alternatif getiri araçlarına göre zayıf performans göstermesine rağmen, yabancı yatırımcıların alımları dikkat çekiyor.

Ocak-Ekim 2025 döneminde yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da 3,04 milyar dolarlık net alım yaptı. 2024 yılının aynı döneminde ise yabancı yatırımcılar 3,13 milyar dolarlık net satış gerçekleştirmişlerdi. Sadece Ekim 2025 işlemleri dikkate alındığında yabancılar 42,09 milyon dolarlık satış tarafında yer aldı.

YABANCININ EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

BİST verilerine göre yabancı yatırımcıların ekim ayında en çok aldığı 10 hisse şöyle:

1-TUPRS: 81,618 milyon dolar

2-THYAO: 43,048 milyon dolar

3-TCELL: 39,001 milyon dolar

4-SASA: 32,430 milyon dolar

5-TTKOM: 25,480 milyon dolar

6-EREGL: 25,239 milyon dolar

7-KRDMD: 23,291 milyon dolar

8-TABGD: 23,213 milyon dolar

9-GLYHO: 20,156 milyon dolar

10-FROTO: 16,926 milyon dolar

Ekimde yabancı yatırımcıların en çok sattığı 10 hisse ise şunlar:

1-AKBNK: -105,740 milyon dolar

2-SAHOL: -89,741 milyon dolar

3-GARAN: -70,124 milyon dolar

4-ISCTR: -65,002 milyon dolar

5-ASELS: -64,696 milyon dolar

6-YKBNK: -46,699 milyon dolar

7-BIMAS: -45,185 milyon dolar

8-PGSUS: -39,871 milyon dolar

9-ASTOR: -28,989 milyon dolar

10-EKGYO: -20,988 milyon dolar

EKİMDE BİST 100 GERİLEDİ

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ekim ayında %-0,37 düşüşle 10.971 puandan kapanış yaptı. Endeks ay içinde en düşük 10.053 ve en yüksek 11.259 puanı test etti.

Kasım ayı işlemlerinin de yaklaşık yarısı geride kaldı. BİST 100 endeksi 13 Kasım 2025 kapanışını 10.628 puandan gerçekleştirdi ve bu ayki işlemler %-3,13 değer kaybı ile devam ediyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

