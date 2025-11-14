Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan analizde, kasımda enflasyonun %1,5 olarak gelebileceği öngörüldü. Bu tahmine paralel bir gerçekleşme halinde, emekliler 2026’nın ilk yarısında %11,9’luk zam farkını garantilemiş olacak. Gerçekleşen enflasyona göre bir maaş artışı durumunda ise asgari ücretli için 11 aylık zam farkı %31,9’u bulacak.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda kasım ayının ortasına yaklaşılırken, bu ayki enflasyonun nasıl bir eğilim gösterdiği de dikkatle takip ediliyor. Konuyla ilgili Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan analizde; kasımda enflasyonun %1,3-%1,6 bandına çekilebileceği ve TÜFE’nin bu ay medyan tahmine göre %1,5 olarak gelebileceği öngörüldü.

EKİME GÖRE İYİLEŞME VAR

Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya tarafından yapılan paylaşımda, “Mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon bir miktar daha yüksek olabilir ama ekime göre kesinlikle iyileşme var. Ağustos-ekim dönemindeki sezona özgü hareketler ve önden yüklemeli ayarlamalar sonrasında, fiyat yapıcılar, yeni yıla kadarki dönemi ılımlı geçirecek görünüyor” denildi.

Asgari ücret ve emekli zammı için kritik! Kasım enflasyonu için ilk tahmin geldi

TCMB, ARALIKTA NE YAPACAK?

Akbank Ekonomik Araştırmalar biriminin kasım ayı medyan tahmini dikkatle alındığında, yıllık enflasyonun %31,9 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Bu arada söz konusu tahminlerin gerçekleşmesi halinde, TCMB’nin aralık ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimi ihtimalinin kadraja girebileceği de aktarıldı.

Asgari ücret ve emekli zammı için kritik! Kasım enflasyonu için ilk tahmin geldi

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından emekliye maaşlar için 4 aylık zam farkı %10,25 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayında enflasyonunun Akbank’ın tahminlerine göre %1,5 olarak gelmesi halinde, emekliler 2026 yılının ilk yarısında %11,90 oranında zam farkını garantilemiş olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI

Öte yandan asgari ücret zammı için de masada birçok formül bulunurken, bunlardan biri “gerçekleşen enflasyona göre artış” olarak öne çıkıyor. Kasım beklentilerinin gerçekleşmesi ve enflasyon oranında bir maaş artışı halinde ise, asgari ücretli için 11 aylık zam farkı %31,9 olacak. 2025 yılında asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

Haberle İlgili Daha Fazlası