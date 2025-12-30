Çankırı’da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle D-100 karayolu ulaşıma kapandı. Araç kuyrukları uzarken, saatlerce yolda mahsur kalan vatandaşlar ise dinlenme tesislerine alındı.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde, İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D-100 karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı.

Kuyruk uzadıkça uzadı! D-100 karayolunda araçlar karda mahsur kaldı

İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle saatlerce mahsur kaldı. Uzun kuyruklar oluşan kara yolunda sürücüler kontak kapatırken, vatandaşlar belediyenin tahsis ettiği kültür merkezinde ihtiyaçlarını giderebildi. Ekipler, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

