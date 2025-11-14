Türkiye’nin en büyük yenilenebilir oyuncularından IC Enterra’nın CEO’su Cem Aşık, HES havzalarında suların yüzde 31 azaldığını ancak elektrik üretiminin GES’ler sayesinde dengelendiğini söyledi. -

ÖMER TEMÜR HATAY - Anadolu’nun bereketli toprakları son yıllarda giderek artan kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Çevre Bakanlığı’nın raporuna göre, son 12 ayda Türkiye geneline düşen yağış miktarı son 52 yılın en azı oldu. Yağışlarda en büyük düşüş sırayla; yüzde 53 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 35 ile İç Anadolu ve yüzde 34 ile Marmara bölgelerinde gözlemlendi. Artan kuraklık hidroelektrik santrallerini de vurdu. Türkiye’nin en büyük yenilenebilir oyuncularından IC Enterra’nın CEO’su Cem Aşık HES havzalarında suların yüzde 31 azaldığını belirterek, “Biz IC Enterra olarak kuraklıktan yüzde 2 etkilendik. Çünkü HES’lerimiz daha çok kuzeyde. Güneyde sadece Kadıncık var” dedi. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki birkaç tane büyük HES yatırımı dışında yeni yatırım olmadığını ifade eden Aşık, HES’lerdeki elektrik kaybının yenilenebilir enerji ile dengelendiğini bildirdi. IC Enterra olarak GES, RES ve HES’lere yatırım yaptıklarını dile getiren Aşık, Trabzon, Erzincan, Tokat, Mersin ve Giresun’daki hidroelektrik santrallerine ek olarak Hatay’daki YEKA Erzin-2 GES ile 500 MW kapasiteye ulaştıklarını söyledi. IC Enterra’nın Ocak-Ekim 2025 döneminde toplam 1.125 megavatsaat (MWh) elektrik ürettiğini vurgulayan Cem Aşık, “Erzin-2 GES, bu üretimin yüzde 18,5’ini tek başına sağladı. Santralin devreye alındığı 2024 yılından bu yana toplam üretimi 223.490 MWh’ye ulaştı. Şu andaki kurulu gücümüzü, önümüzdeki birkaç yıl içinde 2 katına, 2030’a kadar da 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Aşık, Türkiye içinde 500 megavatlık yeni projelerinin olduğunu, bunları peyderpey yapmak için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Yurt dışındaki projelerine de değinen Aşık, “İtalya izinler konusunda ilerlemiş durumda, başka ülkelerle de iş geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

130 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

IC Enterra’nın 130 milyon dolarlık yatırımla yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir alan üzerinde hayata geçirdiği 100 megavat kapasiteli Erzin-2 Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile yılda 155 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Yıllık 248 bin megavatsaatlik elektrik üretimiyle 157 bin tonun üzerinde karbon salınımını önlemesi hedeflenen santral, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine somut bir katkı sunuyor.

