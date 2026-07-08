SpaceX hisselerindeki sert düşüş, Elon Musk'ın servetinde milyarlarca dolarlık erimeye neden oldu. Son kayıplarla birlikte Musk'ın net serveti 941,2 milyar dolara geriledi. Geçtiğimiz ay 1,45 trilyon dolara ulaşan Musk'ın serveti, bu düşüşle birlikte toplam 500 milyar dolardan fazla değer kaybetmiş oldu.

Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan ve tarihin en büyük halka arzına imza atan SpaceX'in hisseleri düşüş rallisine girdi. Halka arzın ardından yoğun yatırımcı ilgisi gören şirket hisseleri, son dönemde sert değer kaybı yaşıyor. Bu durumun, Elon Musk'ın trilyon dolarlık servetini eriterek onu trilyonerlik statüsünden çıkarmaya yaklaştırdığı değerlendiriliyor.

7 Temmuz'da SpaceX hisseleri yüzde 7 değer kaybederek halka arz fiyatı olan 150 doların altına geriledi. Tesla hisselerindeki yüzde 4'lük düşüşle birlikte bu gelişme, Musk'ın serveti üzerinde de baskı oluşturdu. SpaceX'te yaklaşık 4,8 milyar hisseye, 350 milyon hisse opsiyonuna ve Tesla'da yaklaşık 700 milyon hisseye sahip olan Musk, bir günde 58,2 milyar dolar kaybederken net serveti 941,2 milyar dolara geriledi.

SpaceX hisseleri çakıldı! Elon Musk 500 milyar dolar kaybetti

500 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Geçtiğimiz ay 1,45 trilyon dolarla zirveye ulaşan Musk'ın serveti, bu düşüşle birlikte 500 milyar dolardan fazla değer kaybetmiş oldu. Böylece hem Tesla hem de SpaceX hisselerindeki gerilemeyle birlikte Musk'ın servetinde toplam 500 milyar dolarlık erime yaşandı.

Her şeye rağmen piyasa analistleri, SpaceX'e yönelik olumlu beklentilerini koruyor. ABD'nin en büyük finans kuruluşlarına ve New York Borsası'na ev sahipliği yapan, küresel piyasalara yön veren dünyanın en önemli finans merkezi olan Wall Street'teki analistler, SpaceX'in uzun vadede güçlü bir potansiyele sahip olduğunu öngörüyor.

SpaceX hisseleri çakıldı! Elon Musk 500 milyar dolar kaybetti

ANALİSTLER 'SpaceX'E' OLUMLU BAKIYOR

Yatırım bankacılığı, varlık yönetimi ve ticari bankacılık alanlarında faaliyet gösteren dünyanın en büyük finans kuruluşlarından biri olan JPMorgan analistleri ise SpaceX'in hedeflerinin ve insanlık üzerindeki potansiyel etkisinin bugüne kadar görülen herhangi bir şirketten daha büyük olduğunu ifade ediyor.

SpaceX hisselerine ilişkin en iyimser tahmin Raymond James'ten geldi. Kurum, hisse için 800 dolarlık hedef fiyat açıklarken, bu seviyenin görülmesi durumunda halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 500'lük bir yükseliş yaşanacağı ve şirketin piyasa değerinin 10 trilyon doları aşacağı öngörülüyor. Diğer kurumlar arasında Arete Research hisse için 401 dolar, Morgan Stanley 300 dolar ve Goldman Sachs ise 205 dolarlık hedef fiyat açıkladı.

Piyasa analistlerinin olumlu değerlendirmelerine rağmen, küresel teknolojiye yön veren SpaceX'in önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceği ve hisse performansının nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu oldu.

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