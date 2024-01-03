Enflasyon açıklandı, kirada tavan zam oranı ortaya çıktı: 2024 ocak kira artış oranı ne kadar oldu?

3 Ocak 2024 11:47 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 12:04

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE yıllık yüzde 64,77 olarak açıklandı. Veri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 65 olan tahmininin hemen altında gerçekleşti. Ancak Türkiye, 2023 yılını son 22 yılın en yüksek enflasyon kapanışı ile geride bıraktı.

KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ocak ayı kira artış oranları mülk sahipleri ve kiracılar tarafından sorgulanmaya başladı. Ocak ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte ocak ayında yapılacak artış oranı belli oldu.

YÜZDE 25 ZAM SINIRI SÜRÜYOR

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamanın ardından, kiralarda yüzde 25 zam sınırlamasının süreceği belirtilmişti. Bakan Tunç açıklamasında, "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak" demişti.

Buna göre yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.

İŞ YERLERİNDE TAVAN ZAM ORANI

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İş yeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor. İş yerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Ocak ayı kira artış oranı yüzde 53,86 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi kasım ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 53,86 olarak uygulayacak.

2024 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 13 bin TL

Kira artışı yapılacak ay: Ocak 2024

Girdiğiniz artış oranı: Yüzde 25

Kira artış tutarı: 3 bin 250 TL

Aylık yeni kira tutarı: 16 bin 250 TL

12 aylık TÜFE'ye göre kira zammı hesaplansaydı;

Mevcut kira bedeli: 13 bin TL

Kira artışı yapılacak ay: Ocak 2024

Girdiğiniz artış oranı: Yüzde 53,86

Kira artış tutarı: 7 bin 1 TL

Aylık yeni kira tutarı: 20 bin 1 TL