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    • Haberler > Ekonomi > Exxen abonelik ücretlerine zam: Yıllık abonelik kaldırıldı

    Exxen abonelik ücretlerine zam: Yıllık abonelik kaldırıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Exxen abonelik ücretlerine zam: Yıllık abonelik kaldırıldı
    Exxen, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Exxen abonelik ücretine zam yaptı. Ücretlere en son 25 Kasım'da zam gelirken yıllık abonelik paketleri ise kaldırıldı. İşte Exxen ve Exxen Spor'un yeni abonelik ücretleri...

    En son 25 Kasım'da zam yapan dijital içerik platformu Exxen bir kez daha abonelik ücretlerine zam yaptı. Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 99,90 TL'den 129,00 TL'ye yükseldi.

    Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 222,50 TL'den 289,00 TL'ye çıktı. Yıllık abonelik paketleri kaldırıldı. Yeni fiyatlar 17 Şubat 2024'ten itibaren geçerli olacak.

    Exxen’den gelen açıklamada, "Değerli üyemiz, Türkiye'nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren güncelliyoruz" denildi.

    REKLAMLI EXXEN

    • Aylık: 99,90 TL > 129,00 TL
    • Yıllık: Satıştan Kaldırıldı

    REKLAMSIZ EXXEN

    • Aylık: 137.90 TL > 179,00 TL
    • Yıllık: Satıştan Kaldırıldı

    REKLAMLI EXXEN SPOR

    • Aylık: 222,50 TL > 289,00 TL
    • Sezonluk: Satıştan Kaldırıldı

    REKLAMSIZ EXXEN SPOR

    • Aylık: 260,50 TL > 339,00 TL
    • Sezonluk: Satıştan Kaldırıldı

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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