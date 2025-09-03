Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eylül ayı kira zammı belli oldu! Tek tek hesapladık, işte kiraya göre fiyat artışları

Eylül ayı kira zammı belli oldu! Tek tek hesapladık, işte kiraya göre fiyat artışları

Güncelleme:
Eylül ayı kira zammı belli oldu! Tek tek hesapladık, işte kiraya göre fiyat artışları
TÜİK'in enflayon rakamlarını açıklamasıyla eylül ayı kira zam oranı da belli oldu. Eylül ayında kiralara en fazla yüzde 39,62 oranında zam yapılabilecek. Peki zamlı kiralar ne kadar olacak? İşte detaylar...

Koronavirüs salgını döneminde fahiş kira artışının önüne geçmek için yüzde 25 zam sınırı getirilmişti. Düzenleme 1 Temmuz 2024'te sona ererken, bu tarihten itibaren kiralar yeniden 2 aylık enflasyona göre belirlenmeye başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Eylül 2025 kira zammı da belli oldu. 

EYLÜL 2025 KİRA ZAMMI NE KADAR? 

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,04 artarken, yıllık bazda 32,95 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 39,62 olarak açıklandı. Böylece eylül ayında kiralara en fazla yüzde 39,62 oranında zam yapılabilecek. 

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: %39,62
Zam bedeli: 3.962 lira
Zamlı kira bedeli: 13.962  lira

Eylül ayı kira zammı belli oldu - 1. Resim

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 16.754 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 19.546 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 22.339 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 25.131 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 27.924 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 34.905 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 41.886 lira

Eski kira: 35.000 lira - Yeni kira: 48.867 lira

Eski kira: 40.000 lira - Yeni kira: 45.848 lira

