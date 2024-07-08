Faiz indirimi, bu hisselere göz kırpıyor!

BİST100 endeksi geçen hafta %1,91 yükseldi, 10.851’den kapandı ve tarihî 11.088 zirvesine oldukça yaklaştı. Faiz indirimi beklentileri borsada da fiyatlanmaya başlandı. Bankacılık, Gayrimenkul, Çimento ve Demir Çelik sektör hisselerinin öne çıkabileceğini ifade ediliyor. Bu çerçevede geçen hafta bankalarla birlikte Ereğli, OYAK Çimento, ÇİMSA ve Emlak Konut GYO hisselerinde de hareketlilik dikkat çekti.

Yeni hafta nasıl başlıyor? Dolarda yükseliş için 5 kritik soru

Yeni hafta nasıl başlıyor? Dolarda yükseliş için 5 kritik soru

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da geçen hafta dikkat çeken hareketler yaşandı. Endeks; hisse senedi kazançlarına vergi haberi ve düşük gelen enflasyon verisinin etkisiyle birlikte, 10.254-10.944 gibi geniş bir batta dalgalandı. Son kapanışı 10.851’den gerçekleştiren BİST100 tarihi zirvesine çok yaklaştı.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞENLER

Geçen hafta BİST500 şirketlerine bakıldığında; KATMR, MERIT, DOBUR, ARENA ve DENGE yüzde 28,70-16,55 arası primle en çok yükselen hisseler oldu. BAYRK, SAFKR, AKENR, YIGIT ve VRGYO da yüzde 30,55-15,20 arası düşüşle birlikte en çok düşen hisseler arasında başı çekti.

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BU SEKTÖRLERE DİKKAT!

Bu arada düşük gelen enflasyon verisiyle birlikte borsa tarafında da bazı sektör hisselerinde faiz indirimi fiyatlanmaya başladı. Faizlerde gerileme trendinin başlamasıyla birlikte Bankacılık, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Çimento ve Demir Çelik sektör hisselerinin pozitif etkilenebileceği ifade ediliyor.

BANKA HİSSELERİNDE BEKLENTİ

Yılın ilk yarısında rasyonel politika, CDS’te gerileme ve not artışları banka hisselerine pozitif yansımıştı. İkinci yarıda faizde gerileme eğiliminin ise kredilerin canlanması, maliyetlerin düşüşü, kâr marjlarının yükselmesi gibi etkilerle birlikte, banka bilançolarına olumlu katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

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BANKA HİSSELERİ HEDEF FİYAT

Geçen haftanın son işlem gününde banka hisseleri için JP Morgan’dan gelen tavsiyeler de dikkat çekti. Buna göre JP Morgan; Akbank için 77,00 TL, Garanti için 164,00 TL, Yapı Kredi için 44,00 TL, İş bankası için 19,00 TL, Vakıfbank için 24,00 TL ve Halkbank için de 18,00 TL hedef fiyat tahmininde bulundu.

DİĞER HİSSELERDE GÖRÜNÜM

Faiz indirimi beklentileri kapsamında öne çıkarılan sektörlerde bulunan hisselere bakıldığında ise; geçen hafta Emlak Konut GYO’nun %13,90, OYAK Çimento’nun %11,11, ÇİMSA’nın %7,32, Limak Çimento’nun %5,64 ve Ereğli Demir Çelik’in de %3,29 prim yapmış olması dikkatlerden kaçmadı.