TCMB, faiz kararına 10 gün kala Orta Doğu’da patlak veren krize tedbir olarak haftalık ihalelere ara verdi. Böylece gecelik faiz %37’den %40’a yönelecek. Özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişin enerji ithalatçısı Türkiye için kritik olduğu vurgulanırken; “TCMB, 12 Mart’taki faiz kararında frene basar mı” soruları artmaya başladı. Prof. Dr. Hakan Kara da “faiz indirimlerine ara verilebileceği” bir senaryoda şokların yönetilebileceğini söyledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da ABD-İsrail ve İran arasında başlayan, bölgedeki bazı ülkelere de sıçrayan savaşın piyasalardaki ilk faturası ortaya çıktı.

Ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbirlerle birlikte iç piyasada döviz kurlarında stabil görünüm korundu. Gram altın fiyatı güvenli liman alımlarının da etkisiyle %2’nin üzerinde arttı ve 7.500 TL’nin üzerine yöneldi. Kapalıçarşı’da ise fiziki gram satış fiyatı 8.100 TL’yi aştı.

En sert hareket ise petrol fiyatlarında yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı 82 doları aşarak son 14 ayın zirvesini gördü. Arından petrol fiyatlarında bir miktar geri çekilme yaşansa da sabah saatlerinde 77,50 dolara yakın görünüm korunuyor.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK

Petroldeki yükseliş bütün ülkeler için maliyet artışı anlamına geliyor. Ancak Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkeler için bu durum daha kritik…

Yapılan hesaplamalara göre petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık kalıcı bir artışın; Türkiye’nin cari açığına yıllık 4-5 milyar dolarlık fatura çıkarabileceği, enflasyonu 1,0-1,5 puan bandında yukarı çekebileceği, enerji ithalatı için de daha fazla döviz ihtiyacını beraberinde getirebileceği ifade ediliyor.

Faiz indirimleri devam edecek mi? Gözler Merkez Bankasında, kritik tarih 12 Mart

MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

Bütün bunların “yönetilmesi gereken” riskler olarak öne çıkabileceğini aktaran ekonomistler, dikkatlerin Merkez Bankası’na çevrileceğini ifade ediyor. Aylardır devam eden dezenflasyon sürecinin hasar almasını önlemek için Merkez Bankasının nasıl bir aksiyon alacağı kritik önem taşıyor.

TCMB, son olarak ocak ayında 100 baz puanlık indirime giderek politika faizini %37 seviyesine çekmişti. Gelecek dönemde ilk Para Politikası Kurulu toplantısı ise 12 Mart tarihinde gerçekleşecek.

GECELİK FAİZ YÜKSELİYOR

Piyasada ise “Merkez Bankası bu toplantıda frene basar mı” sorusu daha fazla sorulmaya başlandı. Öte yandan TCMB, faiz kararına 10 gün kala Orta Doğu’da patlak veren krize tedbir olarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi. Böylece gecelik faizler %37’den %40’a yönelecek.

Bir yandan yarın açıklanacak enflasyon rakamları da takip ediliyor. Şubat TÜFE verisinin aylık bazda %2,9-%3,0 civarında gelmesi bekleniyor.

KARAHAN NE DEMİŞTİ?

Henüz Orta Doğu’daki sıcak gelişmeler ortada yokken, TCMB Başkanı Fatih Karahan, geçen ayki Enflasyon Raporu sunumunda, “Mevcut enflasyon görünümüne, hedeflerimize, talep koşullarına, beklentilere baktığımızda, (faiz indirimi) adım büyüklüğünün kısa dönemde artması için gereken eşik, bir miktar yüksek diye değerlendiriyoruz” ifadelerini de kullanmıştı.

EKONOMİSTLER NE DİYOR?

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Hakan Kara, jeopolitik şokun risk primi ve şirketlerin döviz pozisyonu kapatması gibi kanallardan gelebilecek etkilere dikkat çekerek; “Öte yandan mevcut rezervleri, reel faizi, mali kapasiteyi ve merkez bankasının faiz indirimlerine ara verebileceğini dikkate alırsak; bu şiddette bir şokun yönetilebilir olduğunu söylemek mümkün” paylaşımında bulundu.

