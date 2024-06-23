FİLE Market bazı şubelerde 'nakit' ödeme seçeneğini kaldırıyor

Düzenleyen: Çağla Çağlar 23 Haziran 2024 15:28 - Güncelleme: 23 Haziran 2024 15:41 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

FİLE Market'in bazı şubelerinde nakit ödeme seçeneği kaldırıldı. 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak uygulamaya ilişkin market yayımladığı duyuruda "Mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir" ifadelerine yer verdi.