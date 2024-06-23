FİLE Market bazı şubelerde 'nakit' ödeme seçeneğini kaldırıyor
Ekonomi Haberleri
FİLE Market'in bazı şubelerinde nakit ödeme seçeneği kaldırıldı. 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak uygulamaya ilişkin market yayımladığı duyuruda "Mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir" ifadelerine yer verdi.
BİM'in yönettiği belirli File Market şubelerinde nakit ödeme seçeneğinin kaldırıldı. Kararın pratik, hızlı ve hijyeniz alışveriş deneyimi için alındığı belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde market içerisinde bir duyuru yapıldığı görüldü.
FİLE MARKETİN DUYURUSU
Duyuruda, "Sevgili müşterilerimiz 08.07.2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir." ifadesine yer verildi.