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Haberler > Ekonomi > Fonlar satışa geçti, Bitcoin çakıldı! Günlük kayıp yüzde 7'i buldu

Fonlar satışa geçti, Bitcoin çakıldı! Günlük kayıp yüzde 7'i buldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fonlar satışa geçti, Bitcoin çakıldı! Günlük kayıp yüzde 7&#039;i buldu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bitcoin’de son dakika! Geçen hafta 73 bin 800 dolarla zirve yapan ve ardından düşüşe başlayan BTC, sadece bugünkü işlemlerde yüzde 7’nin üzerinde gerileyerek 62 bin 400 doları gördü. ABD’de bir ETF’ten para çıkışının gerçekleşmesi satışları tetikledi. Analistler, paniğin geçmesi için fiyatların 64 bin dolar üzerine çıkması gerektiği, aksi halde 60 bin doların altının da görülme riskinin söz konusu olabileceği uyarısında bulunuyor. 

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Bitcoin’de geçen hafta 73 bin 800 doların görünmesinin ardından başlayan kâr realizasyonu süreci, bugün daha da derinleşti. Dünkü kapanışını 67 bin 650 dolardan gerçekleştiren BTC; bugün yüzde 7’yi aşan değer kaybıyla birlikte Tİ 18:15 itibarıyla 62 bin 400 dolara kadar geriledi. Ardından BTC’de gelen tepki alımları da dikkatle izleniyor. 

650 MİLYON DOLAR PARA ÇIKIŞI

ABD’de bir para piyasası fonu (ETF) tarafından gerçekleştirilen satışların, düşüşe sebep olduğu belirtiliyor. ABD’de SEC onaylı Grayscale Kripto ETF’lerinden, son 24 saatte yaklaşık 650 milyon dolar para çıkışı olduğu ifade ediliyor. Bilindiği gibi ETF’lere ocak ayında BTC’ye yatırım yapabilme izni verilmişti.

BTC 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

HALVING (Bölünme) beklentilerinin sürdüğü Bitcoin’de, bu işlemle birlikte arzda gerileme yaşanacak. Bununla birlikte FED ve ECB’nin faiz indirimlerinin de kriptolara yansımaları takip edilecek. BTC için gelecek 12 aylık süreçte 100 bin dolar hedefini koruyan kurumlar ve ekonomistler de bulunuyor.

BTC’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Bitcoin, bugünkü en düşük seviyesi ile birlikte zirvesinden de yaklaşık yüzde 18 gerilemiş oldu. 22 günlük ortalama (68 bin $) ve 5 günlük ortalama (66 bin 800 $) göstergelerden uzaklaşan BTC, kritik 64 bin dolar desteğini de aşağı kırdı. BTC’nin tekrar 64 bin dolar üzerine çıkamaması halinde, 50 günlük ortalamayı da içine alan 60 bin dolar – 57 bin 500 dolar bandının görülebileceği uyarısında bulunuluyor. 

GÖZLER FED’DE OLACAK

Yarın faiz kararını açıklayacak olan FED cephesinden gelecek mesajlar da BTC cephesinden takip edilecek. “Şahin” tonajlı mesajlar kriptolar tarafından olumsuz algılanıyor. Bu arada ocak ayından itibaren bakıldığında, BTC’de para girişi 12 milyar dolar civarında gerçekleşmiş gözüküyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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