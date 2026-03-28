Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler, enerji fiyatları üzerinden ekonomileri sarsmaya başladı.

Ekonomi Servisi - Petrol ve doğalgaz fiyatlarında sert yükselişler yaşanırken, piyasa güven endekslerinde belirgin düşüş dikkati çekiyor. Avrupa ekonomisinde ise büyüme beklentileri aşağı yönlü revize ediliyor. Avrupa Merkez Bankasının geçtiğimiz hafta açıkladığı karamsar görünümün ardından başta Almanya ve İtalya olmak üzere birçok ülke resmî büyüme tahminlerini düşürmeyi değerlendiriyor.

Küresel ölçekte artan riskler para politikalarını da etkiliyor. Savaşın gölgesinde faiz indirimleri gündemden çıkarken, merkez bankaları yeniden faiz artışı ihtimalini masaya yatırıyor. Ülkeler, enerji kaynaklı fiyat artışlarına karşı hazırlıklarını hızlandırdı. Hane halkına destek paketleri gündeme gelirken, şirketler artan enerji maliyetleri sebebiyle zorlanıyor. Uzmanlar, bu durumun işten çıkarmaları tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor. Barclays’in ekonomi araştırmaları başkanı Christian Keller, enerji yoğun sektörlerin ilk etapta ciddi zarar gördüğünü belirterek “Bu süreç uzadıkça etkiler tüm sektörlere ve girdi maliyetlerine yayılacak” değerlendirmesinde bulundu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise yaptığı açıklamada mevcut şokun “şu anda tahmin edilenden çok daha büyük” olabileceğine dikkati çekerek, krizin etkilerinin henüz tam anlamıyla ölçülemediğini ifade etti.

Avrupa’nın sanayi üssü olarak görülen Almanya’da üretim kesintileri gündeme gelirken, şirketler acil durum planlarını devreye alıyor. Petrol fiyatlarında yüzde 50’ye varan artışlar, enerji maliyetlerini de aynı oranda yukarı çekti. Öte yandan artan gerilimler küresel tedarik zincirlerini sekteye uğratırken, turizm ve havacılık sektörü de olumsuz etkileniyor ve sektör hedeflerinde ertelemeye gidiliyor.



