Gaziantep'teki GAHİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, okulda kurulan fırında günde 25 bin ekmek üreterek hastane ve kamu kurumlarına gönderiyor. Yıllık 1,5 milyon ciro elde eden okulda öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de kazandıkları parayla aile bütçelerine destek veriyor. Mezunlar ustalık ve iş yeri açma belgesi alarak kolayca iş bulabiliyor.

Gaziantep'te bir usta öğretici ve 7 öğrenciyle günde 25 bin adet ekmek üretimi yapılan GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adeta bir fırın gibi çalışıyor ve yıllık 1,5 milyon ciro elde ediyor. Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Okullarımız Üretiyor Projesi" kapsamında okulda kurulan fırında ekmek üretiyor.

EKMEKLER, HASTANE VE KAMU KURUMLARINA GÖNDERİLİYOR

Şehitkamil ilçesinin Aplaslan Mahallesi’nde bulunan GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan fırında usta öğreticiler ve uzman öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin hazırladığı ekmekler, kentteki hastane ve pansiyonlu okulların yanı sıra bazı kamu kurumlarına da gönderiliyor.

Gaziantep'te fabrika gibi çalışan lise: Günde 25 bin ekmek üretip kente satıyorlar!

OKUL YILDA 1,5 MİLYON CİRO YAPIYOR

Gastronomi şehri Gaziantep’in ihtiyaç duyduğu nitelikli fırın ustalarını yetiştirmeyi amaçlayan okulun öğrencileri, ekmek üretimi yaparken hijyen, kalite ve lezzetten ödün vermiyor. Günde 25 bin ekmek olmak üzere birçok unlu mamul üretilen okul, yılda 1,5 milyon ciro yapıyor. Bir yandan öğrenen öğrenciler, diğer yandan da döner sermayeden aldıkları ücret ile okul harçlıklarını çıkartıyor.

AİLE BÜTÇELERİNE KATKIDA BULUNUYORLAR

Ekmek yapımının her aşaması hakkında öğretmenlerinden ve usta öğreticilerden aldıkları bilgilerle becerilerini geliştiren öğrenciler, sadece mesleki beceriler değil, aynı zamanda ailelerine gelir sağlama imkanı da buluyor. Öğrenciler tarafından okulda üretilen ekmekler, Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle kazandırılan atölyede profesyonelce imal ediliyor. Fırın gibi çalışan lisenin öğrencileri günlük 25 bin adet ekmek hazırlayarak döner sermayeden aldıkları payla hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de ekmek ustası olmak için mesai harcıyor.

Okul Müdürü Erdem Doğan, fırında öğrencilere ekmek yapımının tüm inceliklerini öğrettiklerini belirterek, "7 tane öğrencimiz çalışmaktadır. Bu ekmekler Gaziantep'teki tüm devlet hastanelerine, İl Milli Müdürlüğü'ne, İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve ana sınıflarına gönderilmektedir. Öğrencilerimiz burada hem ekmek üretimi yapıp hem meslek sahibi olmaktadır, hem de belirli bir ücret kazanmaktadırlar. Ayrıca haftanın bir günü okula giderek eğitim öğretime devam etmektedir. Diğer 5 gün de işletmemizde çalışmaktadırlar. Mesleki eğitim merkezi programı kapsamında yiyecek-içecek hizmetleri alanının fırıncılık dalında öğrencilerimiz bu programa devam etmektedir." dedi.

"AYLIK CİROMUZ 100 BİN TL CİVARINDADIR"

Öğrencilerin mezun olduktan sonra özel sektör ile kamuda çok rahat iş bulabileceğini anlatan Doğan, "Bazı günlerde 25 bine kadar ekmek üretimimiz yapılmaktadır. 50 gramlık ekmek yapmaktayız. Günde 25 bin ekmek çıkarmaktayız. Aylık ciromuz 100 bin TL civarındadır. Yıllık 1,5 milyon civarı ciromuz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz de yönetmelikte geçen tutar kadar ücret almaktadırlar." şeklinde konuştu.

"DÖRT YILIN SONUNDA HEM İŞ YERİ AÇMA BELGESİ ALIYORLAR"

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Sevcan Yeşil de, "Buradaki asıl amacımız öğrencilerimizi üretime katmak. Öğrencilerimiz geleceğin fırıncıları olarak yetişiyorlar. 4 gün bu fırında çalışma imkanı elde ediyorlar. Bir gün derse giriyorlar. Dört yılın sonunda hem iş yeri açma belgesi hem ustalık belgesi hem de kafalık belgesi hak ediyorlar. Buradan mezun olan öğrencilerimiz çok rahatlıkla bir fırın açıp işletebiliyor. Hem beceri açısından hem de kaynak açısından kendilerine çok güzel bir fırsat sunuyoruz. Öğrencilerimizin hayalleri tabi ki var. Özellikle buradaki çocuklar ileride hem fırın açmak istiyorlar hem ailelerine katkı sağlamak istiyorlar hem de fırıncılık alanında gelişmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

"MEZUN OLUNCA KENDİ FIRINIMI AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Öğrencilerden Enes Arslantaş ise "Bir buçuk senedir bu mesleği yapıyorum. Kendim isteyerek bu mesleği seçtim. Hem burada aile bütçeme katkı sağlıyorum hem dersime giriyorum hem de işime odaklanıyorum. Bu mesleği severek yapıyorum. Buradan mezun olduktan sonra kendi fırınımı açmayı ve kendi ekmeklerimi yapmayı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Mehmet Efe Türker de, "Ekmek yapmayı çok seviyorum. Bu bölümü istediğim için seçtim. Bu okul bize hem para kazandırıyor hem de dersimizi görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETİN 3'TE 1'İNİ ALIYORUZ"

Emir Han Pekbalcı da, "Okulumuzun fırın bölümünde çalışıyorum. Asgari ücretin 3'te 1'ini alıyoruz ve bize güzel bir katkı sunuyorlar. Biz de burada çalışıyoruz. Hem meslek öğreniyoruz hem de okulumuz devam ediyor. Böyle bir imkan sağlanması çok güzel. Hem okulumuzu bitiriyoruz hem para kazanıyoruz hem de ailemize destek oluyoruz." diye konuştu.

