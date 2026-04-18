Aydın'ın Karacasu ilçesinde çiftçilerin tütün mesaisi başladı. Geçen yıl tütünün kilosunu 190 ile 305 TL arasında satan üreticiler, maliyetin ise 230 TL olduğunu söyledi. Üreticiler, yeni sezon için avans beklediklerini vurguladı.

Türkiye'nin en önemli tütün üretim merkezlerinin başında yer alan Aydın'ın Karacasu ilçesi, tütüne kota getirildikten sonra tütünün yanında zeytin, incir ve yöreye uygun çeşitli tarım ürünleri yetiştirmeye başlamıştı. Geride kalan süreçte sözleşmeli olarak tütün ekiminin de devam ettiği Karacasu'da geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 milyon 500 bin kilo tütün üretimi gerçekleştirildi. Bölgede tütün üretiminin artık ana geçim kaynağı değil yan geçim kaynağı haline geldiğini belirten Karacasu Belediyesi'nin önceki dönem başkanı ve aynı zamanda tütün eksperliği yapan Zeki İnal, yeni dönem tütünlerin dikimine başlandığını belirtti.

Geçen yıl 190 ile 305 TL arasında satılmıştı! Yeni sezon için ekim başladı

"GEÇEN YIL 190 İLE 305 TL ARASINDA SATILDI"

Karacasu'da geçen yıl 3 milyon 500 bin kilogram tütün üretimi gerçekleştiğini ve tütünlerin tamamının tesliminin gerçekleştiğini kaydeden İnal, "Geçen yılın ürünleri kalitesine göre kilosu 190 TL ile 305 TL arasında satıldı. İşçilik, gübre ve diğer girdi maliyetleri arttığı için üretim maliyetleri de yükseldi. Ve geçen yıl tütünün üreticiye kilogram maliyeti 230 TL olarak hesaplandı. Bu çerçevede ürettiği tütünü kilosu 250 TL ve üzerine satan çiftçimiz durumdan memnun kaldı. Bu yıl tütün dikim alanlarında yaklaşık yüzde 5'lik bir daralma var" dedi.

Geçen yıl 190 ile 305 TL arasında satılmıştı! Yeni sezon için ekim başladı

"ÇİFTÇİNİN TEK BEKLENTİSİ AVANS"

Şu anda bölge çiftçisinin Ege ve çevresinde faaliyet gösteren 6 ayrı firma ile anlaşmalı olarak tütün üretimi yaptığını kaydeden Zeki İnal, geçtiğimiz yıllarda çiftçiye tarlaya inmeden verilen avansın bu yıl henüz verilmediğini belirterek tütün üreticisinin avns beklentisi içinde olduğunu kaydetti.

Geçen yıl 190 ile 305 TL arasında satılmıştı! Yeni sezon için ekim başladı

