Gelenekseli bir kenara bıraktı, yapılmayanı yaptı! Kısa sürede kendi işinin patronu oldu

Üniversiteden mezun olan 26 yaşındaki Yunus Emre Kalaycı, 3 yıl önce Bolu'da yaygın olarak üretilen geleneksel ürünler yerine katma değeri yüksek orman meyvelerine yöneldi. Babasının 15 dönümlük arazisine çilek, ahududu, böğürtlen, frenk üzümü ve yaban mersini fidanları diken genç girişimci, ürünlerini çevredeki büyükşehirlere günlük olarak sevk etmeye başladı.

Kalaycı, sadece yaptığı üretimle değil, aynı zamanda bahçesini halka açtığı "İstediğin kadar ye, aldığın kadar öde" konseptiyle de dikkatleri üzerine çekti.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ BABASI

Genç girişimci Yunus Emre Kalaycı, yaklaşık 30 yıldır tarımla uğraşan babasının, kendisinin en büyük destekçisi olduğunu belirtti. Bolu'da genellikle patates, buğday ve mısır gibi ürünlerin yetiştirildiğini ifade eden Kalaycı, farklı bir alana yönelme kararını da anlattı.

Kalaycı, "Babama, katma değeri yüksek olan orman meyveleri üretimini teklif ettim. Sağ olsun, babamın da desteğiyle bu alanda üretime başladık. Şu anda yaklaşık 15 dönümlük bir arazide orman meyveleri üretimi yapıyoruz. Frambuaz, böğürtlen, çilek, frenk üzümü ve yaban mersini gibi çeşitli ürünlerimiz bulunuyor" dedi.

"TOPLAM ÜRETİM MİKTARIMIZ 15 TON"

Üretim sezonunun temmuzda frenk üzümüyle başlayıp eylül sonuna kadar devam ettiğini belirten Kalaycı, bu yılki hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

İlk başladıklarında aldıkları verimin beklentilerin çok üzerinde olduğunu dile getiren Kalaycı, sözlerine şöyle devam etti:

"Frambuaz bahçelerimizde yaklaşık 20 işçimiz çalışmakta. Sezonumuz ortalama 120 gün sürüyor. Ürünlerimiz oldukça hassas olduğu için genellikle yakın şehirlere sevkiyat yapıyoruz. İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Karabük gibi illere günlük olarak ürün gönderimimiz oluyor. İlk üretim sezonumuza yaklaşık 6 dönümlük bir arazide başlamıştık. O dönemde ziraat mühendisleri, ortalama 250 kilo ürün alabileceğimizi söylemişti. Ancak biz ürünlerimize çok iyi baktığımız için, ilk senemizde yaklaşık 2,5 ton net ve kaliteli ürün elde ettik. Bu yıl üretimde 3. senemiz ve inşallah toplam üretim miktarımızı 15 ton olarak planlıyoruz."

"GENÇLERE TARIM GİRİŞİMCİLİĞİNİ ÖNERİYORUM"

Türkiye'deki genç işsizliğine de değinen Kalaycı, "Türkiye'de şu an genç işsizlik oranları oldukça yüksek seviyelerde ve gençler genellikle mevcut işleri beğenmediklerini söylüyorlar. Ancak bir işe emek verildiğinde, bir girişim kurulduğunda gençler gerçekten istedikleri kazançları elde edebilirler. Ben buradan gençlere tarım girişimciliğini öneriyorum. Evet, bu iş çok zor ve zahmetli, ama emek verildiğinde karşılığı alınabiliyor. Umarım bu alana yönelen gençler de memnun kalır ve başarılı olurlar" diye konuştu.

"İSTEDİĞİN KADAR YE, ALDIĞIN KADAR ÖDE"

Yunus Emre Kalaycı, pazar günleri bahçelerini "İstediğin kadar ye, aldığın kadar öde" konseptiyle ziyaretçilere açtıklarını da ifade ederek, "Sadece pazar günleri, saat 12.00 ile 18.00 arasında rezervasyonlu misafirlerimizi bahçemizde ağırlıyoruz. Misafirlerimiz buraya geldiklerinde, bahçeden kendi elleriyle ürünleri tek tek toplayabiliyor ve istedikleri kadar yiyebiliyorlar. Çıkışta topladıkları ürünleri tartıyoruz ve buna göre ödemelerini alıyoruz" dedi.