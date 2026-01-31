ABD’de hükümetin kapanma ihtimali, Fed başkanlığına ilişkin sürpriz adaylık ve Trump’ın mesajları piyasalarda dengeleri değiştirdi. Dolar güçlenirken altın ve gümüşte sert düşüşler yaşandı.

ABD'de hükümetin yeniden kapanma ihtimalinin gündemde kalması, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı adayına ilişkin gelişmeler ve şirketlerin bilançolarından alınan karışık sinyaller değerli metallerde rüzgârı tersine çevirdi.

ABD Başkanı Trump, Fed başkanlığı için faiz indirimlerinden yana tutumu olduğu ifade edilen eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterirken, bu gelişmeler dolar endeksini toparladı, altın ve gümüşte ise sert fiyat hareketlerine yol açtı.

Altının ons fiyatı önceki gün 5.598 dolara çıkarak rekor tazelemesi sonrasında bir miktar gerilerken, dün gün içinde yüzde 9 civarında değer kaybederek 4.943 dolara kadar geri çekildi. Daha sonra 5 bin doların üzerinde denge buldu. Gram altın da 7.810 TL'lik zirvesi sonrası dün 6.914 TL'ye kadar geri çekilerek 900 TL civarında değer kaybetti.

Gümüşte de sert hareketler yaşandı. Önceki gün 121 dolara yükselerek tarihî zirvesini yukarı taşıyan gümüşün onsu dün gün içinde yüzde 20'ye yakın değer kaybederek 95 dolara kadar çekildi. Analistler, Trump'ın hükümetin kapanmaması için anlaşmaya yanaşabileceğine yönelik tahminlerin güvenli liman varlıklara talebi azalttığını söylüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası