Gram altın fiyatında yeni yıl öncesi rekor müjdesi! İslam Memiş 'cılız kalır' diyerek rakam verdi

18 Aralık 2023 10:49 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 10:53

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları sert iniş ve çıkışlarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçen haftayı Fed tarafından açıklanan güvercin faiz karının etkisiyle yükselişle kapatan altın fiyatları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak kritik faiz kararı öncesinde yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın fiyatında yükseliş sürecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı yorumda bulundu. İşte altın fiyatlarına ilişkin güncel durum...

ONS ALTIN HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

2.148 doları görerek tüm zamanların rekorunu kıran Ons altın, geçen hafta önce 2.020 dolar ardından ise 2.000 dolar eşiğininin altına düşmüştü. Fed kararı öncesinde 150 dolar birden eriyerek 1977 dolara kadar geri çekilen spot altın, faiz kararının ardından 2000 doları hızla aşarak 2040 dolarak kadar yükseldi. Ons altın haftanın son işlem gününde sert düşüş gösterdi. 2015 dolara kadar geri çekilen Ons altın geçen haftayı 2018.24 dolardan kapattı.

Yeni haftaya 2018,96 dolardan başlayan Ons altın, daha sonra 2025 dolar seviyesine kadar yükseldi.

GRAM ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINDA

Ons altındaki düşüşle geçen hafta 1840 TL'ye kadar geri çekilen gram altın, Fed faiz kararı sonrasında ekranda 1910.319 TL'ye kadar yükselmişti. Gram altın haftanın son işlem gününde Ons altındaki yaşanan geri çekilmeyle 1900 TL'nin altına yeniden sarktı. Cuma günü en düşük 1877.562 TL'yi gören altının gramı geçen haftayı 1880.546 TL'den kapattı. Altının gramı Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı yeni haftaya yükselişle başladı. Altın, bugün saat 09:00 sularında yüzde 0,24 yükselişle 1884,99 liradan seyretti. Gram altın daha sonra yükselişini hızlandırarak 1890 TL sınırına dayandı

SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ekranın aksine Kapalı Çarşı piyasasında 1.980,11 TL'ye kadar yükselerek 2000 TL eşiğini yeniden zorlamaya başlayan gram altın geçen hafta 1.950 TL seviyesine geri çekildi. Kapalı Çarşı'da gram altın anlık olarak 1.970,64 TL'den satılıyor.

ALTIN HER AY REKOR KIRACAK

Altın ve döviz fiyatlarına yönelik tahminleriyle yatırımcıların yakından takip ettiği Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasada yaşanan güncel duruma ilişkin dikkat çeken analizde bulundu. İslam Memiş, “Gram altın TL fiyatı... Her hafta yeni bir rekor tazeleyen gram altın, gün içinde rekor tazeledi, 1977 liraya kadar yükseldi. Yıla 1150 liradan başladı. Fiziki tarafta 1977'ye kadar yükselerek 2023 yılının şampiyonu olan, en fazla kazandıran yatırım aracı oldu yine. 2024 yılında her ay düzenli olarak rekor tazeleyen gram altın karşımızda olacak. 2024 yılıyla ilgili 2700 lira beklentim devam ediyor. 2000 lira altı alım fırsatıdır. Elinde altın bulunduranlar da satmak için acele etmemeli. Yükselişler devam edecek." ifadelelerini kullandı.

GRAM ALTINDA SON NOKTA

Finans analisti İslam Memiş, altın yatırımcıları, altın borcu veya düğün yapacak olanlar için alım fırsatını açıkladı. Altın ve gümüşte Ons tarafın takip edilmesi gerektiğini söyleyen İslam Memiş, Ons altında 1992 TL'ye kadar geri çekilmeler yaşanabileceğini söyledi. İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı: "Altın ve gümüşün gram fiyatını takip edecekler, ons tarafını takip etmeli. Ons tarafında bin 992 dolar altın, 23,20 dolar gümüş karşısındaki gramlar nereye tekabül ediyorsa orası son noktadır. Gram tarafında düşüşler cılız kalır ve kalıcı olmaz."

18 ARALIK 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.891 TL

SATIŞ: 1.891 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 3.175 TL

SATIŞ: 3.217 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 6.351 TL

SATIŞ: 6.435 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 12.935 TL

SATIŞ: 13.130 TL