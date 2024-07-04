Gram altında yükseliş rallisi başlıyor! İslam Memiş açık açık rakam verdi

Yatırımcılar her ay yeni bir rekor tazeleyen gram altına gözünü kestirdi. Piyasalarda ise yatırımcıları ürperten dalgalanmalar yaşandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş düşüşleri bir alım fırsatı şeklinde değerlendirerek, "ONS altın tarafında 100 dolarlık bir atak görürsek gram altın tarafında da 100 liralık bir yükseliş görebiliriz. Her ay yeni bir rekor tazeleyen bir gram altınla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Gram altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar temmuz ayı itibariyle yeni bir yükseliş trendi bekliyor. Yatırımlar uzmanların tavsiyeleri üzerine gram altında toplanıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için yeni tahminlerini şu sözlerle açıkladı:

EKRANLARDAKİ FİYATLARA DİKKAT ÇEKTİ

"Gram altın tarafında yine 3 ayrı fiyatı değerlendirmek lazım. Çünkü gram altın üzerinden baktığımız zaman vatandaşlar genelde ekranlardaki fiyatı esas alıyor. Resmi kur ekranlarda 2355 lira seviyesinde. Bankaların ve serbest piyasaların kuru ayrı.

"YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜM DEVAM EDİYOR"

Şu anda Kapalı Çarşı piyasasında 2473-2486 lira aralığında. 2450-2500 aralığı yine fırsat konumunda kalmaya devam ediyor. Ben özellikle temmuz ayı itibariyle 2550 lira direncini takip edeceği kanaatindeyim. Daha sonraki aylarda 2700, 3000, 3500 lira seviyesinde yükseliş öngörüm devam ediyor.

YENİ REKOR BEKLENİYOR!

Bu rakamsal değerler çok kalıcı olmaz. Hem döviz kurundaki yukarı yönlü hareketler, hem ONS altın tarafında beklediğimiz yükselişler düşüşlerin kalıcı olmayacağını gösteriyor. ONS altın tarafında 100 dolarlık bir atak görürsek gram altın tarafında da 100 liralık bir yükseliş görebiliriz. Her ay yeni bir rekor tazeleyen bir gram altınla karşı karşıya kalabiliriz."