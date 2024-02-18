Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > Halka arz dopingi borsada 9 haftalık düşüş serisini sona erdirdi

    Halka arz dopingi borsada 9 haftalık düşüş serisini sona erdirdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Halka arz dopingi borsada 9 haftalık düşüş serisini sona erdirdi
    Borsa İstanbul, Borsa, Halka Arz, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, borsadaki yatırımcı sayısında devam eden düşüş sona erdi. 9 haftadır azalan yatırımcı sayısı Limak Çimento, Pasifik Teknoloji ve Bor Şeker gibi halka arzlarla birlikte 16 Şubat ile biten haftada yükselişe geçti.

    Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi yatırımcı sayısındaki 9 haftalık düşüş serisi sona erdi. Yeni halka arzların başlamasıyla birlikte 16 Şubat ile biten haftada yatırımcı sayısı yükselişe geçti.

    MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 16 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 528 bin 501 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 200 bin 436'dan 7 milyon 728 bin 937'ye çıkmış oldu.

    Aynı hafta pay senedi değeri ise 11,9 trilyon TL'den 12,35 trilyon TL'ye yükseldi.

    HALKA ARZLAR BORSAYA NEFES OLDU

    2023'ün son halka arzlarının yatırımcılar için hüsran olmasıyla birlikte borsadaki yatırımcı sayısı düşüşe geçmişti. Borsadan çıkan yatırımcılar çoğunlukla 1-100.000 TL arasında portföye sahip genç yatırımcılardan oluşuyordu.

    2024'te Bor Şeker, Limak Çimento ve Pasifik Teknoloji gibi genç yatırımcının yüzünü güldüren halka arzların gerçekleştirilmesi, borsadaki yatırımcı sayısını olumlu etkiledi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Baş ekonomistten korkutan dolar tahmini! Seçimden sonrasını işaret etti ve açıkladı, 40 liraya… - EkonomiBaş ekonomistten korkutan dolar tahmini! Seçimden sonrasını işaret etti ve açıkladı, 40 liraya…Ticaret Bakanlığı'ndan 533 firmaya ihracat desteği! Vergiden muaf olacaklar - EkonomiTicaret Bakanlığı'ndan 533 firmaya ihracat desteği!Evlenecek gençlere bir destek de mobilyacılardan! Nakliye ve kurulum hediye - EkonomiEvlenecek gençlere bir destek de mobilyacılardan!Destek ödemeleri güncellendi! O ailelere 3.500 TL nakit desteği verilecek: PTT şubelerine giden parasını alıyor - EkonomiDestek ödemeleri güncellendi! O ailelere 3.500 TL nakit desteği verilecek: PTT şubelerine giden parasını alıyorAkaryakıt istasyonları "Vatandaş ödesin" demişti! Bakan Bolat'tan 'komisyon' müjdesi, düşürüldü - EkonomiBakan Bolat müjdeyi verdi: DüşürüldüKripto Para Yasası'nın ayrıntıları belli oldu: Bitcoin yatırımına teminat geliyor, bankalarda saklanacak - EkonomiBitcoin yatırımına teminat geliyor, bankalarda saklanacakBakan’dan atama müjdesi! Kamuya 2 bin 392 memur alınacak - EkonomiBakan’dan atama müjdesiCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "IMF'nin tahminlerine göre 17. büyük ekonomi olduk" - Ekonomi"17. büyük ekonomi olduk"Tarım Kredi’de dev indirim başladı! Tuvalet kağıdı, sıvı sabun, mutfak bezi… Yetişen torbası dolu dolu çıkacak, işte indirimli tam liste - EkonomiTarım Kredi’de dev indirim başladı! Tuvalet kağıdı, sıvı sabun, mutfak bezi… Yetişen torbası dolu dolu çıkacak, işte indirimli tam listeÜnlü ekonomistten ürküten dolar tahmini! Seçim sonrasını işaret edip oran verdi - EkonomiÜnlü ekonomistten ürküten dolar tahmini! Seçim sonrasını işaret edip oran verdi
    Sonraki Haber Yükleniyor...