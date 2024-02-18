Halka arz dopingi borsada 9 haftalık düşüş serisini sona erdirdi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, borsadaki yatırımcı sayısında devam eden düşüş sona erdi. 9 haftadır azalan yatırımcı sayısı Limak Çimento, Pasifik Teknoloji ve Bor Şeker gibi halka arzlarla birlikte 16 Şubat ile biten haftada yükselişe geçti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi yatırımcı sayısındaki 9 haftalık düşüş serisi sona erdi. Yeni halka arzların başlamasıyla birlikte 16 Şubat ile biten haftada yatırımcı sayısı yükselişe geçti.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 16 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 528 bin 501 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 200 bin 436'dan 7 milyon 728 bin 937'ye çıkmış oldu.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 11,9 trilyon TL'den 12,35 trilyon TL'ye yükseldi.

HALKA ARZLAR BORSAYA NEFES OLDU

2023'ün son halka arzlarının yatırımcılar için hüsran olmasıyla birlikte borsadaki yatırımcı sayısı düşüşe geçmişti. Borsadan çıkan yatırımcılar çoğunlukla 1-100.000 TL arasında portföye sahip genç yatırımcılardan oluşuyordu.

2024'te Bor Şeker, Limak Çimento ve Pasifik Teknoloji gibi genç yatırımcının yüzünü güldüren halka arzların gerçekleştirilmesi, borsadaki yatırımcı sayısını olumlu etkiledi.