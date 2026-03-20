Bayram gelenekleri dijitalleşmenin etkisiyle dönüşüyor. Ziyaretlerin yerini görüntülü aramalar, zarfla verilen harçlığın yerini ise FAST ve IBAN transferleri alıyor. Artan işlem hacmi bankalar ve fintek şirketleri için fırsat oluştururken, uzmanlar dijital harçlığın tüketim alışkanlıklarını da değiştirdiğine dikkat çekiyor.

KAAN ZENGİNLİ - Bayramlar, Türkiye’de yıllardır yüz yüze ziyaretlerin, el öpmelerin ve zarf içinde verilen harçlıkların simgesi oldu. Ancak son yıllarda bu gelenek, teknolojinin etkisiyle sessiz bir dönüşüm geçiriyor. Artan ulaşım maliyetleri ve değişen hayat alışkanlıklarıyla birlikte fiziksel ziyaretlerin yerini görüntülü aramalar, nakit harçlıkların yerini ise dijital para transferleri almaya başladı. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan gençler için bayram artık ekran başında geçirilen bir döneme dönüşüyor.

Ailesi farklı şehirde olan birçok kişi, yol masraflarının yükselmesi sebebiyle seyahat etmek yerine görüntülü konuşmayı tercih ediyor. İstanbul’da yaşayan üniversite öğrencisi 25 yaşındaki bir genç, bu değişimi “Eskiden bayramda memlekete giderdik, şimdi ailemle görüntülü konuşuyoruz. Dedem de artık zarf yerine ‘IBAN at’ diyor” sözleriyle anlatıyor.

HER ŞEY ÇOK DAHA HIZLI

Bu dönüşümün en somut yansıması ise harçlık geleneğinde görülüyor. Türkiye’de 7 gün 24 saat para transferine imkân tanıyan FAST sistemi, bayram dönemlerinde daha yoğun kullanılıyor. IBAN üzerinden gönderilen harçlıklar, saniyeler içinde hesaba geçerken, QR kod ile ödeme seçenekleri de yaygınlaşıyor. Artık 500 TL’lik bir bayram harçlığı elden verilmek yerine dijital olarak gönderiliyor.

NAKİT TAŞIYAN SAYISI AZALIYOR

Bayram alışverişlerinde de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Şeker, çikolata ve tatlı alışverişinin yoğunlaştığı çarşı ve pazarlarda nakit kullanımının azaldığı gözleniyor. Küçük esnafın dahi POS cihazı ve QR ödeme sistemlerine geçtiği görülürken, İstanbul Eminönü’nde satış yapan bir esnaf “Eskiden herkes cebinde nakit taşırdı, şimdi çoğu müşteri QR ile ödüyor” diyerek değişimi özetliyor. Bu durum, nakit dolaşımının azalması ve kartlı ödeme oranlarının artması tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞİYOR

Uzmanlara göre dijitalleşme yalnızca ödeme yöntemlerini değil, tüketim davranışlarını da değiştiriyor. Geleneksel zarf harçlığı, çocuklar için somut bir değer taşırken, dijital harçlık anlık bildirimlerle birlikte hızla harcamaya dönüşebiliyor. Bu da tasarruf alışkanlıklarının zayıflamasına ve tüketimin hızlanmasına sebep olabiliyor.

ŞİRKETLER KAMPANYA DÜZENLİYOR

Öte yandan bayram dönemi, bankalar ve fintek şirketleri için de önemli bir fırsat alanı oluşturuyor. Artan para transferleri ve alışveriş hacmi, sektörde rekabeti artırırken, birçok kurum cashback, ücretsiz transfer ve “harçlık gönder” kampanyalarıyla özellikle genç kullanıcıları hedefliyor. Bayram haftasında FAST işlem hacminde yaşanan artışın yanı sıra kartlı ödeme verilerinde de dikkat çekici yükselişler bekleniyor. Tüm bu gelişmeler, Türkiye’de bayramların yalnızca kültürel değil, aynı zamanda ekonomik olarak da dönüşüm içinde olduğunu gösteriyor. Ziyaretlerin yerini ekranların, zarfın yerini IBAN’ın aldığı yeni dönemde, bayramın ruhu değişmese de yaşanma biçimi hızla dijitalleşiyor.



