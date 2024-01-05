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Hazine 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 4 tahvil ihalesi gerçekleştireceği öğrenildi. 8 Ocak'ta yapılacak ilk ihale ile, 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.
Hazine’nin açıkladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Ocak’ta düzenlenecek ilk ihalede, 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.
Aynı gün, 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
9 Ocak’ta düzenlenecek ilk ihalede, 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili, diğer ihalede ise 5 yıl (1743 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE’ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Düzenleyen: Abdullah Keleş - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı