Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracını gerçekleştirmek üzere 5 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tahvil ihracına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered'a yetki verildi.

