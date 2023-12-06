Health Türkiye dünya markası oluyor

6 Aralık 2023 06:01 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 06:04

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Türkiye’nin sağlık hizmetlerini dünyaya tanıtmak hedefiyle oluşturulan “Health Türkiye”, küresel bir markaya dönüşüyor. Bu amaçla sağlık, iş, fuar ve forumları alanında 4 uluslararası organizasyon gerçekleştirilecek. Sağlık hizmet ihracatında sürdürülebilir gelişmelerin sağlanması ve muhtemel problemlerin çözümü için danışma kurulu oluşturulacak. Uluslararası aktif sağlık meslek eğitimi veren tesis sayısı 5’e çıkarılacak. Uluslararası 100 katılımcıya eğitim verilecek. Sertifika programları eğitim içerikleri yabancı dillere çevrilecek.

Türkiye’nin sağlık turizmi hizmetleri ise 3 dijital projeyle tanıtılacak. 10 ülkede marka tescili tamamlanacak. En az 5 ülkeyle protokol ya da sözleşme yapılacak. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) sertifikasyon kriterleri belirlenecek. Denetim ve akreditelerle kayıt dışılığın önüne geçilecek. Yaşlı nüfusa yönelik sağlık turizmi politikaları da geliştirilecek. Termal turizm, palyatif ve yaşlı bakımın sağlık turizmi potansiyelleri analiz çalışmasıyla ortaya konulacak. Health Türkiye portalindeki 2. ve 3. basamak sağlık tesisi sayısı 29’dan 32’ye çıkarılırken, yetkilendirilen tesis sayısı da 16’ya yükseltilecek.