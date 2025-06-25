İhlas Holding'den anlamlı buluşma: Yapay zekâya yatırım tercih değil zorunluluk

İhlas Holding Teknoloji Buluşmaları günümüzün en önemli teknolojisi yapay zekâyı ele aldı.

İhlas Holding Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Deliktaş’ın açılış konuşmasını yaptığı konferansta TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Haklıdır “Yapay Zekâ Teknolojisindeki Gelişmeler ve Türkiye’deki Çalışmalar” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Gelişen yeni iş dünyasının yapay zekâ ve dijital dönüşüme ayak uydurması gerektiğini belirten Haklıdır “Şirketlerin yapay zekâ çözümlerine yatırım yapmaları artık bir tercih değil, bir zorunluluk hâline geliyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen kurumsal markaların büyük bir kısmı yapay zekâya geçmiş durumda” dedi.