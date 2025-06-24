Hükümetin ilk teklifi memnun etmemişti! 600 bin kişinin zammı için kritik tarih belli oldu 

Kamuda çalışan 600 bin işçinin zam görüşmeleri devam ediyor. Hükümetin ilk teklifi işçileri memnun etmezken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan ikinci teklif için tarih verdi. İşte detaylar...

600 bin kamu işçisinin zam görüşmeleri sürüyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren tarafı 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs'ta TÜHİS'in ev sahipliğinde bir araya gelmişti. 13 Haziran'da ise hükümet ilk teklifini sunmuştu.

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ

Kamu işvereni temsilcisi TÜHİS, ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 zam önerdi. Ancak teklif işçi temsilcilerini hayal kırıklığına uğrattı. TÜRK-İŞ, teklifin kabul edilemez olduğunu belirtti.

TÜRK-İŞ GREV SİNYALİ VERMİŞTİ

Görüşmeler devam ederken işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'ten grev sinyali gelmişti. Hükümetin yeni teklifini bekleyen işçiler için kritik tarih belli oldu.

HÜKÜMET YENİ TEKLİFİ BU HAFTA SUNACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 600 bin kamu işçisinin beklediği ikinci zam teklifi görüşmelerine ilişkin soruları cevapladı. Kamudaki yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin soru üzerine Işıkhan, şöyle konuştu:

"600 bin kamu işçimizin toplu sözleşme süreci önceki yıllarda olduğu gibi yolunda devam etmektedir. Biz TÜHİS aracılığıyla ilk teklifimizi geçen hafta işçi konfederasyonlarımıza TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e sunduk. Bu hafta içerisinde ikinci teklifimizi yine TÜHİS aracılığıyla işçi konfederasyonlarımıza ileteceğiz. Bundan sonraki süreci de sizlerle takip edeceğiz. Gayet iyi bir şekilde özellikle iş kolları bazında sendikalarımızı davet ettik bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Her şey önceki yıllarda nasıl yolunda devam ettiyse bu sene de inşallah bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum."

KAMU İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması istendi.

İki konfederasyon, 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu.

Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi.