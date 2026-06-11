Hidroelektrik enerji üretim tesislerinde veya tesisten kaynaklı olarak memba veya mansapta can ve mal emniyeti açısından risk oluşturan durumlara karşı sert kurallar geliyor.

HABER MERKEZİ / ANKARA - TBMM Genel Kurul gündemindeki Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik öngören torba teklife eklenen önerge ile HES’lerdeki güvenlik tedbirlerine ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre, hidroelektrik enerji üretim tesislerinde veya tesisten kaynaklı olarak memba veya mansapta can ve mal emniyeti açısından risk oluşturan durumların tespit edilmesi halinde üretim lisansı sahibi şirkete ihtarda bulunulacak ve gerekli önlemlerin alınması için süre verilecek. Verilen süre içerisinde şirket tarafından gerekli önlemlerin alınmaması halinde, tesiste enerji üretimine yönelik su kullanımı durdurulup, ilave süre tanınacak.

HIZLA FESHEDİLECEK

İlave süre içerisinde de şirket tarafından gerekli önlemlerin alınmaması halinde şirketle imzalanan su kullanım hakkı anlaşması derhal feshedilecek. Bunun için mahkeme kararı beklenmeyecek, mülki idare amirleri de doğrudan müdahale edecek.

AK Parti’nin önergesinin gerekçesinde, “Hidroelektrik enerji üretim tesislerinde veya tesisten kaynaklı olarak memba veya mansapta can ve mal emniyeti açısından risk oluşturan durumların tespit edilmesi halinde uygulanacak idari tedbirlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır” denildi.

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