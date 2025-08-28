İlk yarıda 6,23 milyar TL kâr açıkladı! Koç Holding (KCHOL) için 9 kurumdan hedef fiyat

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’un köklü şirketlerinden Koç Holding (KCHOL) bu yılın ikinci çeyrek döneminde 7 milyar 773 milyon TL net kâr açıkladı. Analist beklentileri ortalama 1,6 milyar TL’ye yakın seyrederken, açıklanan bilanço, beklentilerin %385 gibi oldukça üzerinde gerçekleşti. Kârlılıktaki yüksek artış, holdingin özellikle enerji ve otomotiv iştiraklerinin yüksek performansından kaynaklandı. Öte yandan beyaz eşyada zayıf performans, kârlılığı olumsuz etkiledi.

İLK YARI SONUÇLARI

KCHOL’de 2025 yılının ilk yarısı dikkate alındığında;

-Satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre %14 geriledi ve 1,17 trilyon TL olarak gerçekleşti.

-Brüt kâr aynı dönemde %3 düşüşle 201,80 milyar TL oldu.

-Net dönem kârı ise %51 azalışla, 6 milyar 235 milyon TL’ye geriledi.

KCHOL HİSSE FİYAT

-KCHOL hissesi 27 Ağustos 2025 işlemlerinde 185,80 TL’den kapanış yaptı.

-Son bir ayda KCHOL %6,72 yükseliş kaydetti.

-Son kapanış fiyatına göre hissede PD/DD oranı 0,79 olarak gerçekleşti.

- 52 haftalık süreçte KCHOL en yüksek 207,80 TL ve en düşük 133,70 TL seviyesini gördü.

KCHOL BEKLENTİLER

Ekonomist Tuncay Turşucu, “PD/DD oranı KCHOL’de düşük seviyelerde. Ekonomide canlanmanın başladığı, iştiraklerdeki kârlılığın arttığı ve piyasa algısının düzeldiği bir dönemde KCHOL 1.5 PD/DD seviyesinden fiyatlanabilir. Bankacılık kolunun önümüzdeki çeyreklerde faiz indirimlerine paralel net kara katkısının artması, TÜPRAŞ öncülüğünde enerji ve otomotiv iş kollarındaki katkının yükselmesi, KCHOL fiyatlamasında da etkili olacaktır” görüşünü paylaştı.

KCHOL HEDEF FİYAT

Bilançonun açıklanmasının ardından Koç Holding (KCHOL) hissesi için 9 aracı kurumdan gelecek 12 aylık dönem için hedef fiyat raporu geldi. Bu raporlarda öngörülen hedef fiyatlar şöyle sıralanıyor:

-Ak Yatırım: 323,00 TL

-Vakıf Yatırım: 300,00 TL

-Ünlü Menkul: 285,00 TL

-Deniz Yatırım: 279,00 TL

-Yatırım Finansman: 273,00 TL

-Trive Yatırım: 271,00 TL

-İntegral Yatırım: 270,70 TL

-Gedik Yatırım: 254,80

-Ziraat Yatırım: 254,70 TL

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimler, gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporlarındaki bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.