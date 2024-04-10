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IMF'den finans sektörüne 'siber risk' uyarısı: Aşırı kayıp riski en az 2,5 milyar dolar arttı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
IMF&#039;den finans sektörüne &#039;siber risk&#039; uyarısı: Aşırı kayıp riski en az 2,5 milyar dolar arttı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

IMF, finans sektörüne yönelik siber riskler konusunda uyardı. Siber saldırıların sayısının Kovid-19 salgını öncesinden bu yana neredeyse iki katına çıktığı belirtilen raporda, aşırı kayıp riskinin en az 2,5 milyar dolar kadar arttığı kaydedildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), gelecek hafta yayımlanacak Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun "Siber Risk: Makrofinansal İstikrar İçin Büyüyen Bir Endişe" başlıklı bölümünü paylaştı.

Siber saldırıların sayısının Kovid-19 salgını öncesinden bu yana neredeyse iki katına çıktığı belirtilen raporda, siber saldırılardan kaynaklanan doğrudan bildirilen kayıpların çoğunun küçük olduğu (yaklaşık 500 bin dolar) ancak aşırı kayıp riskinin (en az 2,5 milyar dolar kadar) arttığı aktarıldı.

Raporda, finans sektörünün siber risklere oldukça maruz kaldığı, finansal firmalara yönelik saldırıların toplam siber saldırıların neredeyse 5'te 1'ini oluşturduğu kaydedildi.

'MAKROFİNANSAL İSTİKRARA YÖNELİK CİDDİ TEHDİT'

IMF'nin raporunda, her ne kadar siber olaylar şu ana kadar sistematik olmasa da büyük finans kurumlarında meydana gelen ciddi olayların güven kaybı, kritik hizmetlerin kesintiye uğraması ile teknolojik ve finansal bağlantılar nedeniyle makrofinansal istikrara yönelik ciddi tehdit oluşturabileceği belirtildi.

Ulusal düzeyde mevzuat ile firmalarda bu konuyla ilgili daha iyi yönetişim düzenlemelerinin siber olayların sıklığının azaltılmasına yardımcı olabileceği belirtilen raporda, siber güvenlik politikası çerçevelerinin yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde genel olarak iyileşme gösterdiği ancak bazı ülkelerde yetersiz kaldığı ifade edildi.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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