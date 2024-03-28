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Haberler > Gündem > 'Hükümet IMF ile görüştü, seçimden sonra ortaya çıkacak' iddiası... Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi
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'Hükümet IMF ile görüştü, seçimden sonra ortaya çıkacak' iddiası... Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

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Gündem Haberleri

İletişim Başkanlığı, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun "Hükümet IMF ile görüştü, seçimden sonra ortaya çıkacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada iddialar yalanlanırken, "Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir. " denildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, şu paylaşımı yaptı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan “Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak” iddiası doğru değildir.

Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir. 

Türkiye’nin ekonomi programı, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

Düzenleyen:  - Gündem

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İddia Sahibi: Ahmet Davutoğluİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
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