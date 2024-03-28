'Hükümet IMF ile görüştü, seçimden sonra ortaya çıkacak' iddiası... Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 28 Mart 2024 13:02 - Güncelleme: 28 Mart 2024 13:06 - Güncelleme:

Gündem Haberleri

İletişim Başkanlığı, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun "Hükümet IMF ile görüştü, seçimden sonra ortaya çıkacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada iddialar yalanlanırken, "Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir. " denildi.