İş fırsatları bu alanlarda yoğunlaştı! 2025 yılında en çok işe alım yapan meslekler
İŞKUR, geçen yılın en çok aranan mesleklerini açıkladı. Aralık 2025 istatistiklerine göre iş gücü ihtiyacı belirli alanlarda yoğunlaşırken, en fazla eleman açığının imalat sektöründe yaşandığı görüldü. İşte 2025 yılında en çok işe alım yapan meslekler...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aralık 2025 aylık istatistik bülteniyle geçen yılın iş fırsatlarını ortaya koydu. Aralık ayında kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 331 bin 346 olarak belirtilirken en çok aranan meslekler özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve reyon görevlisi oldu.
Açık işlerin yüzde 98,6’sı özel sektörden alınan açık işlerden oluşurken, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (861.486 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde yer aldı.
2025 yılında en çok işe alım yapan meslek grupları ise şu şekilde sıralandı:
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)
Açık İlan Sayısı: 84 bin 774
İş Yerleştirme Sayısı: 76 bin 689
TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI
Açık İlan Sayısı: 79 bin 913
İş Yerleştirme Sayısı: 75 bin 473
REYON GÖREVLİSİ
Açık İlan Sayısı: 59 bin 548
İş Yerleştirme Sayısı: 52 bin 439
GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Açık İlan Sayısı: 50 bin 75
İş Yerleştirme Sayısı: 40 bin 521
SERVİS ELEMANI (GARSON)
Açık İlan Sayısı: 57 bin 304
İş Yerleştirme Sayısı: 37 bin 852
MARKET ELEMANI
Açık İlan Sayısı: 43 bin 547
İş Yerleştirme Sayısı: 36 bin 610
KONFEKSİYON İŞÇİSİ
Açık İlan Sayısı: 38 bin 763
İş Yerleştirme Sayısı: 32 bin 930
DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER
Açık İlan Sayısı: 37 bin 593
İş Yerleştirme Sayısı: 32 bin 245
SATIŞ ELEMANI/DANIŞMANI
Açık İlan Sayısı: 43 bin 316
İş Yerleştirme Sayısı: 26 bin 390
ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
Açık İlan Sayısı: 28 bin 701
İş Yerleştirme Sayısı: 23 bin 984