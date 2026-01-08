İŞKUR, geçen yılın en çok aranan mesleklerini açıkladı. Aralık 2025 istatistiklerine göre iş gücü ihtiyacı belirli alanlarda yoğunlaşırken, en fazla eleman açığının imalat sektöründe yaşandığı görüldü. İşte 2025 yılında en çok işe alım yapan meslekler...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aralık 2025 aylık istatistik bülteniyle geçen yılın iş fırsatlarını ortaya koydu. Aralık ayında kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 331 bin 346 olarak belirtilirken en çok aranan meslekler özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve reyon görevlisi oldu.

Açık işlerin yüzde 98,6’sı özel sektörden alınan açık işlerden oluşurken, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (861.486 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde yer aldı.

2025 yılında en çok işe alım yapan meslek grupları ise şu şekilde sıralandı:

